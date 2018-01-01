Смертельна аварія у Луцьку: водія «блях» судитимуть





Уночі 29 липня чоловік



Виявивши пішохода, який переходив дорогу, водій не зменшив швидкість, аж до зупинки авто, змінив напрямок руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де й наїхав на пішохода.



У результаті дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пішохід загинув.



Водій, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, невдовзі постане перед судом, який обере йому міру покарання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 25-річним лучанином правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.Уночі 29 липня чоловік за кермом автомобіля марки «MAZDA 6» на литовській реєстрації рухався проспектом Відродження у місті Луцьку , - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Виявивши пішохода, який переходив дорогу, водій не зменшив швидкість, аж до зупинки авто, змінив напрямок руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де й наїхав на пішохода.У результаті дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пішохід загинув.Водій, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, невдовзі постане перед судом, який обере йому міру покарання.

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