Смертельна аварія у Луцьку: водія «блях» судитимуть
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До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 25-річним лучанином правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.
Уночі 29 липня чоловік за кермом автомобіля марки «MAZDA 6» на литовській реєстрації рухався проспектом Відродження у місті Луцьку, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Виявивши пішохода, який переходив дорогу, водій не зменшив швидкість, аж до зупинки авто, змінив напрямок руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де й наїхав на пішохода.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пішохід загинув.
Водій, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, невдовзі постане перед судом, який обере йому міру покарання.
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Уночі 29 липня чоловік за кермом автомобіля марки «MAZDA 6» на литовській реєстрації рухався проспектом Відродження у місті Луцьку, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Виявивши пішохода, який переходив дорогу, водій не зменшив швидкість, аж до зупинки авто, змінив напрямок руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де й наїхав на пішохода.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пішохід загинув.
Водій, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, невдовзі постане перед судом, який обере йому міру покарання.
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