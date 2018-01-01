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Смертельна аварія у Луцьку: водія «блях» судитимуть

Смертельна аварія у Луцьку: водія «блях» судитимуть
До суду скерували обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 25-річним лучанином правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Уночі 29 липня чоловік за кермом автомобіля марки «MAZDA 6» на литовській реєстрації рухався проспектом Відродження у місті Луцьку, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Виявивши пішохода, який переходив дорогу, водій не зменшив швидкість, аж до зупинки авто, змінив напрямок руху, перетнув суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу зустрічного руху, де й наїхав на пішохода.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 34-річний пішохід загинув.

Водій, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, невдовзі постане перед судом, який обере йому міру покарання.

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Теги: ДТП, аварія, смерть
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