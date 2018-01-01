11 луцьких освітян отримають іменні премії. СПИСОК





Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня 2018 року опублікованому на сайті Л



Список педагогічних працівників, яким призначається іменна премія міського голови на 2018-2019 навчальний рік:



1. Бондар Ярослава Степанівна, керівник гуртка комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради».



2. Гоменко Валентина Іванівна, вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 13.

3. Єрко Андрій Віталійович, директор комунального закладу «Міський центр туризму, спорту і краєзнавства учнівської молоді Луцької міської ради».

4. Коваль Галина Дмитрівна, директор закладу дошкільної освіти № 7.

5. Мицюк Ярослав Олександрович, вчитель фізичної культури комунального закладу «Навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради».

6. Новосад Олена Миколаївна, вихователь комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 38 комбінованого типу».

7. Поліщук Марина Євгеніївна, вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області».

8. Соколова Галина Степанівна, художній керівник ансамблю народного танцю «Радість» Палацу учнівської молоді.

9. Чайка Леся Михайлівна, вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».

10. Шумчук Галина Миколаївна, директор закладу дошкільної освіти № 11.

11. Яковчук Михайло Володимирович, вчитель німецької мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області».





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