Унікальні вечірки LOL та LEGO у «Промені»*
Сьогодні, 18:40
У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» з’явились нові тематики для святкування дня народження.
Популярна лялька LOL та конструктор LEGO. Одні з найочікуваніших та улюблених подарунків дітей. Зараз у «Смугастому носорозі» можна замовити таке свято з аніматорами в костюмах LOL або LEGO.
Окрім улюблених героїв на святкуванні, Смугастий також дарує кожному імениннику дещо особливе – іграшку LOL та конструктор LEGO!
Аніматори, банер, святковий стіл, дискотека, бульбашкове або паперове шоу, квести, розіграші, розваги по комплексу та багато чого цікавого на ваш вибір.
Для замовлення свята телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.
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Популярна лялька LOL та конструктор LEGO. Одні з найочікуваніших та улюблених подарунків дітей. Зараз у «Смугастому носорозі» можна замовити таке свято з аніматорами в костюмах LOL або LEGO.
Окрім улюблених героїв на святкуванні, Смугастий також дарує кожному імениннику дещо особливе – іграшку LOL та конструктор LEGO!
Аніматори, банер, святковий стіл, дискотека, бульбашкове або паперове шоу, квести, розіграші, розваги по комплексу та багато чого цікавого на ваш вибір.
Для замовлення свята телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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