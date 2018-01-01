Унікальні вечірки LOL та LEGO у «Промені»*

У дитячому розважальному комплексі «Смугастий носоріг» з’явились нові тематики для святкування дня народження.Популярна лялька LOL та конструктор LEGO. Одні з найочікуваніших та улюблених подарунків дітей. Зараз у «Смугастому носорозі» можна замовити таке свято з аніматорами в костюмах LOL або LEGO.Окрім улюблених героїв на святкуванні, Смугастий також дарує кожному імениннику дещо особливе – іграшку LOL та конструктор LEGO!Аніматори, банер, святковий стіл, дискотека, бульбашкове або паперове шоу, квести, розіграші, розваги по комплексу та багато чого цікавого на ваш вибір.Для замовлення свята телефонуйте: +380 (66) 755 07 57.