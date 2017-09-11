На Тернопільщині чоловік втопився у колодязі





Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Тернопільської області, - пише



Як зазначається, чоловік проживав із своїми батьками. У нього були проблеми із здоров’ям.



Так, коли батьки пішли поратись по господарству, їхній син через поганий стан здоров’я залишився удома.



Згодом його труп батьки знайшли у колодязі, розташованому на території домогосподарства. З’ясувалось, що їхній 48-річний син захотів напитись води, проте послизнувся та впав у колодязь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В одному із сіл Лановецького району Тернопільської області трагічно загинув 48-річний чоловік.Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Тернопільської області, - пише Вголос Як зазначається, чоловік проживав із своїми батьками. У нього були проблеми із здоров’ям.Так, коли батьки пішли поратись по господарству, їхній син через поганий стан здоров’я залишився удома.Згодом його труп батьки знайшли у колодязі, розташованому на території домогосподарства. З’ясувалось, що їхній 48-річний син захотів напитись води, проте послизнувся та впав у колодязь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію