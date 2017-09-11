На Тернопільщині чоловік втопився у колодязі
Сьогодні, 13:36
В одному із сіл Лановецького району Тернопільської області трагічно загинув 48-річний чоловік.
Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Тернопільської області, - пише Вголос.
Як зазначається, чоловік проживав із своїми батьками. У нього були проблеми із здоров’ям.
Так, коли батьки пішли поратись по господарству, їхній син через поганий стан здоров’я залишився удома.
Згодом його труп батьки знайшли у колодязі, розташованому на території домогосподарства. З’ясувалось, що їхній 48-річний син захотів напитись води, проте послизнувся та впав у колодязь.
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Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Тернопільської області, - пише Вголос.
Як зазначається, чоловік проживав із своїми батьками. У нього були проблеми із здоров’ям.
Так, коли батьки пішли поратись по господарству, їхній син через поганий стан здоров’я залишився удома.
Згодом його труп батьки знайшли у колодязі, розташованому на території домогосподарства. З’ясувалось, що їхній 48-річний син захотів напитись води, проте послизнувся та впав у колодязь.
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