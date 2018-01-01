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У селі на Волині злодій виніс з будинку гроші і прикраси

У селі на Волині злодій виніс з будинку гроші і прикраси
У селі П’ятидні Володимир-Волинського району злодій поцупив гроші та ювелірні вироби в місцевої жительки.

Крадіжку помітили 26-го вересня, - пише БУГ.

Зловмиснику вдалося потрапити до помешкання власниці 1965-го року народження орієнтовно між 13-ою годиною 25-го вересня і 12-ою годиною 26-го вересня.

З собою злодій прихопив 800 доларів та ювелірні вироби. Загальна сума встановлених збитків становить більше 30-ти тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

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Теги: крадіжка, злодій
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