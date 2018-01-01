У селі на Волині злодій виніс з будинку гроші і прикраси





Крадіжку помітили 26-го вересня, - пише



Зловмиснику вдалося потрапити до помешкання власниці 1965-го року народження орієнтовно між 13-ою годиною 25-го вересня і 12-ою годиною 26-го вересня.



З собою злодій прихопив 800 доларів та ювелірні вироби. Загальна сума встановлених збитків становить більше 30-ти тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі П’ятидні Володимир-Волинського району злодій поцупив гроші та ювелірні вироби в місцевої жительки.Крадіжку помітили 26-го вересня, - пише БУГ Зловмиснику вдалося потрапити до помешкання власниці 1965-го року народження орієнтовно між 13-ою годиною 25-го вересня і 12-ою годиною 26-го вересня.З собою злодій прихопив 800 доларів та ювелірні вироби. Загальна сума встановлених збитків становить більше 30-ти тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію