У селі на Волині злодій виніс з будинку гроші і прикраси
Сьогодні, 13:36
У селі П’ятидні Володимир-Волинського району злодій поцупив гроші та ювелірні вироби в місцевої жительки.
Крадіжку помітили 26-го вересня, - пише БУГ.
Зловмиснику вдалося потрапити до помешкання власниці 1965-го року народження орієнтовно між 13-ою годиною 25-го вересня і 12-ою годиною 26-го вересня.
З собою злодій прихопив 800 доларів та ювелірні вироби. Загальна сума встановлених збитків становить більше 30-ти тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
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Крадіжку помітили 26-го вересня, - пише БУГ.
Зловмиснику вдалося потрапити до помешкання власниці 1965-го року народження орієнтовно між 13-ою годиною 25-го вересня і 12-ою годиною 26-го вересня.
З собою злодій прихопив 800 доларів та ювелірні вироби. Загальна сума встановлених збитків становить більше 30-ти тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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