На «Устилузі» у жінки в автівці знайшли холодну зброю





Так, під час перетину кордону зі сторони Польщі 26-річна жителька Володимира-Волинського перевозила холодну зброю, - інформує Володимир медіа.



Під час огляду автомобіля, котрий рухався по «зеленому коридорі», прикордонники у «бардачку» автомобіля виявили чотири ножі.



Дані предмети вилучені та направлені на експертизу.





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