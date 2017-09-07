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На «Устилузі» у жінки в автівці знайшли холодну зброю

На «Устилузі» у жінки в автівці знайшли холодну зброю
У пункті пропуску «Устилуг» жінка незаконно намагалась перевести 4 ножі.

Так, під час перетину кордону зі сторони Польщі 26-річна жителька Володимира-Волинського перевозила холодну зброю, - інформує Володимир медіа.

Під час огляду автомобіля, котрий рухався по «зеленому коридорі», прикордонники у «бардачку» автомобіля виявили чотири ножі.

Дані предмети вилучені та направлені на експертизу.


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Теги: ніж, зброя
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