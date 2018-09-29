Куди піти на вихідні у Луцьку: 28-30 вересня

За вікном – осінь, та попри холодну і мокру погоду, слід шукати теплі емоції.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Здається, музика минулого тисячоліття має якусь особливу магію і захоплює не тільки людей старшого покоління, а й молодь, яка в ті роки була лише у "проектах" :) Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками і зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки "вибране" для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства.Приємних вражень!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Водичка необхідна усьому живому. Без неї важко і людям, і тваринкам, і квіточкам, і ягідкам, і навіть маленьким грибочкам: Маслючкам, Рижику та Сироїжці, що виросли на галявинці, де щойно пройшов теплий рясний дощик. …Та на галявинці виросли ще й інші гриби: Поганки і Мухомор, які, як виявилося, можуть жити і без води… Прем’єра казочки, яку написав для Вас Валерій Зимін, а постановку здійснив режисер Анатолій Мельничук відбулася 26 грудня 1992 року.Подія:Тип заходу: концертМісце: пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: І знову у нас концертик мегаприємного, легкого та емоційного гурту «kOta» з міста Луцька. Попередній їх виступ в Кораблику зібрав повний зал людей, яким довподоби "котівська" мелодійність та чудова лірика. Радимо і вам на цей раз не схалтурити та завітати посьорбати гарячого глінтвейну в цю прохолодну погоду та зігрітись гарною атмосферою.Чекаємо на ваші гучні оплески в суботу, 29 вересня.Подія:Тип заходу: змаганняМісце: Луцький замокПочаток: 10:00Що обіцяють: Розклад заходу I Відкритий міжнародний турнір «Lutsk Castle Trial» 29.09.2018 року в м. Луцьк10:00 — 11:00 — Офіційне відкриття турніру11:00 — 14.00 — Кваліфікація турніру14:00 — 15:00 — Перерва для учасників турніру. Виступ Iron City Breakdance. Розіграші призів.15:00 — 17:00 — Фінал турніру17:00 — 18:00 — Перерва перед нагородженням. Bike Trial Show. Виступ Iron City Breakdance. Розіграші призів.18:00 — 19:00 — Нагородження19:00 — 21:00 — КонцертПодія:Тип заходу: концертМісце: Палац учнівської молодіПочаток: 13:00Що обіцяють: У Луцьку відбудеться ювілейний концерт з нагоди 20-річчя ансамблю "Волинські соловейки" в рамках Дитячо-Молодіжного Фестивалю Польської Пісні в Луцьку "Польські квіти".Подія:Тип заходу: виставка собакМісце: Центральний парк культури та відпочинкуПочаток: 18:00Що обіцяють: У Луцьку буде щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд. Дійство відбудеться на стадіоні у Центральному парку культури та відпочинку, початок виставки - о 18:00. Організатори — ГО "Любарт", Луцький міський осередок собаківництва Кінологічної спілки України.Подія:Тип заходу: вечіркаМісце: пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу ми танцюватимемо під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які ми назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами .Вхід вільний!Подія:Тип заходу: виставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18.00Що обіцяють: комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука. 18+Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї "Не П'ята, а Дев'ята..." представляє любовний трикутник - Бруно, Маріо і ....Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і... до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра... Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і... нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову...Фільм:Жанр: фентезі, трилер, детектив, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45Про що фільм?Перше, що почув Льюїс, ступивши на поріг загадкового особняка свого дядька, - це цокання годинника, яке лунало з древніх стін. Він занурюється в світ магії і чаклунства, про існування якого навіть не підозрював. Тут оживають картини, живуть неймовірні створення, а серце будинку зберігає таємницю часу.Фільм:Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:15, 12:15, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00Про що фільм?«Смолфут» перевертає міф про бігфутів з ніг на голову. У ньому молодий спритний йєті стикається з тим, що на його глибоке переконання, не існує - людини. Новини про «смолфута» приносять йому славу і шанс завоювати дівчину його мрії. А ще - викликають переполох серед простих йєті, які тепер гадають, що ж ще живе у великому світі за межами їх маленького засніженого села.Фільм:Жанр: комедія, бойовик, музикаМісце: «Premier City»Початок: 10:40, 16:20, 21:45Про що фільм?Жартівлива історія львівських батярів Боді і Мірека, які живуть під гаслом: «Любити Львів, жінок і жарти». Щоб життя було яскравим, шляхетні волоцюги вдаються до різних авантюр, залишаючись при цьому позитивними героями. Несподівано для себе, вони стають опікунами юної Крістіни, після чого їх пригоди набирають нових обертів.Фільм:Жанр: бойовик, трилер, комедія, кримінал, детективМісце: «Premier City»Початок: 18:30, 20:25, 22:20Про що фільм?Лос-Анджелес - місто грошей, знаменитостей і дорослих розваг, тут ляльки живуть пліч-о-пліч з людьми. Раптово по місту прокочується хвиля загадкових злочинів, пов'язаних з зірками популярного телешоу. І тоді на полювання виходять колишні напарники - брутальний приватний детектив і коп в спідниці...