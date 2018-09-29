Куди піти на вихідні у Луцьку: 28-30 вересня
Сьогодні, 11:00
За вікном – осінь, та попри холодну і мокру погоду, слід шукати теплі емоції.
Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 28 вересня
Подія: ДискоЛихоманка 70-80-90-х
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Здається, музика минулого тисячоліття має якусь особливу магію і захоплює не тільки людей старшого покоління, а й молодь, яка в ті роки була лише у "проектах" :) Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками і зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки "вибране" для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства.
Приємних вражень!
Подія: Жила - була Сироїжка
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Водичка необхідна усьому живому. Без неї важко і людям, і тваринкам, і квіточкам, і ягідкам, і навіть маленьким грибочкам: Маслючкам, Рижику та Сироїжці, що виросли на галявинці, де щойно пройшов теплий рясний дощик. …Та на галявинці виросли ще й інші гриби: Поганки і Мухомор, які, як виявилося, можуть жити і без води… Прем’єра казочки, яку написав для Вас Валерій Зимін, а постановку здійснив режисер Анатолій Мельничук відбулася 26 грудня 1992 року.
Субота, 29 вересня
Подія: гурт «kOta»
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: І знову у нас концертик мегаприємного, легкого та емоційного гурту «kOta» з міста Луцька. Попередній їх виступ в Кораблику зібрав повний зал людей, яким довподоби "котівська" мелодійність та чудова лірика. Радимо і вам на цей раз не схалтурити та завітати посьорбати гарячого глінтвейну в цю прохолодну погоду та зігрітись гарною атмосферою.
Чекаємо на ваші гучні оплески в суботу, 29 вересня.
Подія: LUTSK CASTLE TRIAL
Тип заходу: змагання
Місце: Луцький замок
Початок: 10:00
Що обіцяють: Розклад заходу I Відкритий міжнародний турнір «Lutsk Castle Trial» 29.09.2018 року в м. Луцьк
10:00 — 11:00 — Офіційне відкриття турніру
11:00 — 14.00 — Кваліфікація турніру
14:00 — 15:00 — Перерва для учасників турніру. Виступ Iron City Breakdance. Розіграші призів.
15:00 — 17:00 — Фінал турніру
17:00 — 18:00 — Перерва перед нагородженням. Bike Trial Show. Виступ Iron City Breakdance. Розіграші призів.
18:00 — 19:00 — Нагородження
19:00 — 21:00 — Концерт
Подія: Ювілейний концерт з нагоди 20-річчя ансамблю "Волинські соловейки"
Тип заходу: концерт
Місце: Палац учнівської молоді
Початок: 13:00
Що обіцяють: У Луцьку відбудеться ювілейний концерт з нагоди 20-річчя ансамблю "Волинські соловейки" в рамках Дитячо-Молодіжного Фестивалю Польської Пісні в Луцьку "Польські квіти".
Неділя, 30 вересня
Подія: щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд
Тип заходу: виставка собак
Місце: Центральний парк культури та відпочинку
Початок: 18:00
Що обіцяють: У Луцьку буде щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд. Дійство відбудеться на стадіоні у Центральному парку культури та відпочинку, початок виставки - о 18:00. Організатори — ГО "Любарт", Луцький міський осередок собаківництва Кінологічної спілки України.
Подія: РадіоХіти. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу ми танцюватимемо під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які ми назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами .
Вхід вільний!
Подія: Любов до скону
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18.00
Що обіцяють: комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука. 18+
Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї "Не П'ята, а Дев'ята..." представляє любовний трикутник - Бруно, Маріо і ....
Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і... до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра... Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і... нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову...
28-30 вересня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Будинок з годинником у стінах
Жанр: фентезі, трилер, детектив, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45
Про що фільм?
Перше, що почув Льюїс, ступивши на поріг загадкового особняка свого дядька, - це цокання годинника, яке лунало з древніх стін. Він занурюється в світ магії і чаклунства, про існування якого навіть не підозрював. Тут оживають картини, живуть неймовірні створення, а серце будинку зберігає таємницю часу.
Фільм: Смолфут
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:15, 12:15, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00
Про що фільм?
«Смолфут» перевертає міф про бігфутів з ніг на голову. У ньому молодий спритний йєті стикається з тим, що на його глибоке переконання, не існує - людини. Новини про «смолфута» приносять йому славу і шанс завоювати дівчину його мрії. А ще - викликають переполох серед простих йєті, які тепер гадають, що ж ще живе у великому світі за межами їх маленького засніженого села.
Фільм: Шляхетні волоцюги
Жанр: комедія, бойовик, музика
Місце: «Premier City»
Початок: 10:40, 16:20, 21:45
Про що фільм?
Жартівлива історія львівських батярів Боді і Мірека, які живуть під гаслом: «Любити Львів, жінок і жарти». Щоб життя було яскравим, шляхетні волоцюги вдаються до різних авантюр, залишаючись при цьому позитивними героями. Несподівано для себе, вони стають опікунами юної Крістіни, після чого їх пригоди набирають нових обертів.
Фільм: Іграшки для дорослих
Жанр: бойовик, трилер, комедія, кримінал, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 18:30, 20:25, 22:20
Про що фільм?
Лос-Анджелес - місто грошей, знаменитостей і дорослих розваг, тут ляльки живуть пліч-о-пліч з людьми. Раптово по місту прокочується хвиля загадкових злочинів, пов'язаних з зірками популярного телешоу. І тоді на полювання виходять колишні напарники - брутальний приватний детектив і коп в спідниці...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 28 вересня
Подія: ДискоЛихоманка 70-80-90-х
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Здається, музика минулого тисячоліття має якусь особливу магію і захоплює не тільки людей старшого покоління, а й молодь, яка в ті роки була лише у "проектах" :) Цього вечора ми спробуємо стерти рамки між 70-, 80- і 90-ми музичними роками і зробити танцульки ще більш цікавішими. Універсальний набір хітів для будь-якої компанії із будь-якими смаками. Тільки "вибране" для тих, хто хотів би розважитись і пригадати, як відривався під музику своєї молодості чи дитинства.
Приємних вражень!
Подія: Жила - була Сироїжка
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 12:00
Що обіцяють: Водичка необхідна усьому живому. Без неї важко і людям, і тваринкам, і квіточкам, і ягідкам, і навіть маленьким грибочкам: Маслючкам, Рижику та Сироїжці, що виросли на галявинці, де щойно пройшов теплий рясний дощик. …Та на галявинці виросли ще й інші гриби: Поганки і Мухомор, які, як виявилося, можуть жити і без води… Прем’єра казочки, яку написав для Вас Валерій Зимін, а постановку здійснив режисер Анатолій Мельничук відбулася 26 грудня 1992 року.
Субота, 29 вересня
Подія: гурт «kOta»
Тип заходу: концерт
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: І знову у нас концертик мегаприємного, легкого та емоційного гурту «kOta» з міста Луцька. Попередній їх виступ в Кораблику зібрав повний зал людей, яким довподоби "котівська" мелодійність та чудова лірика. Радимо і вам на цей раз не схалтурити та завітати посьорбати гарячого глінтвейну в цю прохолодну погоду та зігрітись гарною атмосферою.
Чекаємо на ваші гучні оплески в суботу, 29 вересня.
Подія: LUTSK CASTLE TRIAL
Тип заходу: змагання
Місце: Луцький замок
Початок: 10:00
Що обіцяють: Розклад заходу I Відкритий міжнародний турнір «Lutsk Castle Trial» 29.09.2018 року в м. Луцьк
10:00 — 11:00 — Офіційне відкриття турніру
11:00 — 14.00 — Кваліфікація турніру
14:00 — 15:00 — Перерва для учасників турніру. Виступ Iron City Breakdance. Розіграші призів.
15:00 — 17:00 — Фінал турніру
17:00 — 18:00 — Перерва перед нагородженням. Bike Trial Show. Виступ Iron City Breakdance. Розіграші призів.
18:00 — 19:00 — Нагородження
19:00 — 21:00 — Концерт
Подія: Ювілейний концерт з нагоди 20-річчя ансамблю "Волинські соловейки"
Тип заходу: концерт
Місце: Палац учнівської молоді
Початок: 13:00
Що обіцяють: У Луцьку відбудеться ювілейний концерт з нагоди 20-річчя ансамблю "Волинські соловейки" в рамках Дитячо-Молодіжного Фестивалю Польської Пісні в Луцьку "Польські квіти".
Неділя, 30 вересня
Подія: щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд
Тип заходу: виставка собак
Місце: Центральний парк культури та відпочинку
Початок: 18:00
Що обіцяють: У Луцьку буде щорічна професійна Виставка собак усіх порід та племінний огляд. Дійство відбудеться на стадіоні у Центральному парку культури та відпочинку, початок виставки - о 18:00. Організатори — ГО "Любарт", Луцький міський осередок собаківництва Кінологічної спілки України.
Подія: РадіоХіти. Танці
Тип заходу: вечірка
Місце: пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: знову чудова дискотівка у Пивному клубі Оболонь! Цього разу ми танцюватимемо під круті та улюблені пісні правильних радіостанцій. Бомбезні хіти, які ми назбирали в музичну бібліотеку клубу, слухаючи улюблені хвилі Луцька, України та закордонних радіостанцій. Зі своїми вітаннями в "ефірі", хорошою "погодою", але без реклами .
Вхід вільний!
Подія: Любов до скону
Тип заходу: вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18.00
Що обіцяють: комедія на дві дії. Переклад з італійської Тамари Скуй, переклад з російської Дмитра Мельничука. 18+
Комедія з елементами чорного гумору «ЛЮБОВ ДО СКОНУ» за п'єсою італійського драматурга Альдо Ніколаї "Не П'ята, а Дев'ята..." представляє любовний трикутник - Бруно, Маріо і ....
Вона приголомшлива. Якщо вона кохає, то віддається чоловікові повністю, заповнюючи життя коханого увагою і турботою, з ранку і... до ранку. Вона не Беатріче, не Лаура, не Клеопатра... Вона - Єва. З нею у вас буде все - достаток, небезпечні пригоди і... нові шкарпетки. Але того ж Єва чекає і від своїх коханих - повного розчинення в ній і її бажаннях. Ця Єва приходить не з яблуками, їй достатньо двох слів, щоб перекинути світ чоловіка з ніг на голову...
28-30 вересня. КІНОПРЕМ’ЄРИ
Фільм: Будинок з годинником у стінах
Жанр: фентезі, трилер, детектив, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 11:45, 13:45, 15:45, 17:45, 19:45
Про що фільм?
Перше, що почув Льюїс, ступивши на поріг загадкового особняка свого дядька, - це цокання годинника, яке лунало з древніх стін. Він занурюється в світ магії і чаклунства, про існування якого навіть не підозрював. Тут оживають картини, живуть неймовірні створення, а серце будинку зберігає таємницю часу.
Фільм: Смолфут
Жанр: мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 10:15, 12:15, 14:45, 16:30, 18:15, 20:00
Про що фільм?
«Смолфут» перевертає міф про бігфутів з ніг на голову. У ньому молодий спритний йєті стикається з тим, що на його глибоке переконання, не існує - людини. Новини про «смолфута» приносять йому славу і шанс завоювати дівчину його мрії. А ще - викликають переполох серед простих йєті, які тепер гадають, що ж ще живе у великому світі за межами їх маленького засніженого села.
Фільм: Шляхетні волоцюги
Жанр: комедія, бойовик, музика
Місце: «Premier City»
Початок: 10:40, 16:20, 21:45
Про що фільм?
Жартівлива історія львівських батярів Боді і Мірека, які живуть під гаслом: «Любити Львів, жінок і жарти». Щоб життя було яскравим, шляхетні волоцюги вдаються до різних авантюр, залишаючись при цьому позитивними героями. Несподівано для себе, вони стають опікунами юної Крістіни, після чого їх пригоди набирають нових обертів.
Фільм: Іграшки для дорослих
Жанр: бойовик, трилер, комедія, кримінал, детектив
Місце: «Premier City»
Початок: 18:30, 20:25, 22:20
Про що фільм?
Лос-Анджелес - місто грошей, знаменитостей і дорослих розваг, тут ляльки живуть пліч-о-пліч з людьми. Раптово по місту прокочується хвиля загадкових злочинів, пов'язаних з зірками популярного телешоу. І тоді на полювання виходять колишні напарники - брутальний приватний детектив і коп в спідниці...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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Але маю прохання. Робіть таку ж підбірку для заходів, куди можна піти з дітьми (від 1 року). Думаю, ця рубрика буде дуже актуальна і популярна)
Дякую наперед)