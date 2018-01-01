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На місці зупинки, яку перевернув вітер у Луцьку, встановлять нову

На місці зупинки, яку перевернув вітер у Луцьку, встановлять нову
Зупинку, яку біля торгового центру "Караван" повалив вітер, планують зарахувати до переліку об'єктів для ремонту на наступний рік.

Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась, - пише Конкурент.

Він підтвердив, що майно залишилося "у спадок" від підприємця, який тут торгівлю. На балансі в департаменті ЖКГ Луцькради вона не перебуває.

"Думаю, що на її місці на наступний рік ми заплануємо щось нове. Скляну зупинку, наприклад, за прикладом таких, які ми вже ставимо", – зазначив Юрій Крась.

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Теги: зупинка, Луцьк
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