На місці зупинки, яку перевернув вітер у Луцьку, встановлять нову
Сьогодні, 14:17
Зупинку, яку біля торгового центру "Караван" повалив вітер, планують зарахувати до переліку об'єктів для ремонту на наступний рік.
Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась, - пише Конкурент.
Він підтвердив, що майно залишилося "у спадок" від підприємця, який тут торгівлю. На балансі в департаменті ЖКГ Луцькради вона не перебуває.
"Думаю, що на її місці на наступний рік ми заплануємо щось нове. Скляну зупинку, наприклад, за прикладом таких, які ми вже ставимо", – зазначив Юрій Крась.
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Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась, - пише Конкурент.
Він підтвердив, що майно залишилося "у спадок" від підприємця, який тут торгівлю. На балансі в департаменті ЖКГ Луцькради вона не перебуває.
"Думаю, що на її місці на наступний рік ми заплануємо щось нове. Скляну зупинку, наприклад, за прикладом таких, які ми вже ставимо", – зазначив Юрій Крась.
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