На місці зупинки, яку перевернув вітер у Луцьку, встановлять нову





Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась, - пише



Він підтвердив, що майно залишилося "у спадок" від підприємця, який тут торгівлю. На балансі в департаменті ЖКГ Луцькради вона не перебуває.



"Думаю, що на її місці на наступний рік ми заплануємо щось нове. Скляну зупинку, наприклад, за прикладом таких, які ми вже ставимо", – зазначив Юрій Крась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зупинку, яку біля торгового центру "Караван" повалив вітер , планують зарахувати до переліку об'єктів для ремонту на наступний рік.Про це повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась, - пише Конкурент Він підтвердив, що майно залишилося "у спадок" від підприємця, який тут торгівлю. На балансі в департаменті ЖКГ Луцькради вона не перебуває."Думаю, що на її місці на наступний рік ми заплануємо щось нове. Скляну зупинку, наприклад, за прикладом таких, які ми вже ставимо", – зазначив Юрій Крась.

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