Біля Луцька відбудеться фестиваль професій

Під Луцьком відбудеться фестиваль “Заяви про себе і свою професію”.5-6 жовтня 2018 року на території ресторації «Добра хата» (Луцький р-н., с. Зміїнець, вул. Луцька, 37) відбудеться IX обласний фестиваль “Заяви про себе і свою професію” в рамках свята “Бурштинова осінь”, - повідомили на сайті луцької мерії.Фестиваль відбудеться за підтримки:Асоціації кулінарів України;Волинської обласної ради, Луцької міської ради та управління освіти Волинської обласної державної адміністрації.За участю:відомих шеф-кухарів України, студентів та учнів профтехосвіти, вищих навчальних закладів;відомого шеф-кухаря Жан-Луї Дюжера (Франція);культурно-мистецьких закладів та флористів;суб’єктів господарювання в сфері надання послуг та виробництва;закладів ресторанно-готельного господарства.Телефони організаторів: (050)5364275, 700-488.