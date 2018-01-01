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Біля Луцька відбудеться фестиваль професій

Біля Луцька відбудеться фестиваль професій
Під Луцьком відбудеться фестиваль “Заяви про себе і свою професію”.

5-6 жовтня 2018 року на території ресторації «Добра хата» (Луцький р-н., с. Зміїнець, вул. Луцька, 37) відбудеться IX обласний фестиваль “Заяви про себе і свою професію” в рамках свята “Бурштинова осінь”, - повідомили на сайті луцької мерії.

Фестиваль відбудеться за підтримки:

Асоціації кулінарів України;

Волинської обласної ради, Луцької міської ради та управління освіти Волинської обласної державної адміністрації.

За участю:

відомих шеф-кухарів України, студентів та учнів профтехосвіти, вищих навчальних закладів;

відомого шеф-кухаря Жан-Луї Дюжера (Франція);

культурно-мистецьких закладів та флористів;

суб’єктів господарювання в сфері надання послуг та виробництва;

закладів ресторанно-готельного господарства.

Телефони організаторів: (050)5364275, 700-488.

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Теги: фестиваль, професії
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