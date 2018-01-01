Біля Луцька відбудеться фестиваль професій
Сьогодні, 20:39
Під Луцьком відбудеться фестиваль “Заяви про себе і свою професію”.
5-6 жовтня 2018 року на території ресторації «Добра хата» (Луцький р-н., с. Зміїнець, вул. Луцька, 37) відбудеться IX обласний фестиваль “Заяви про себе і свою професію” в рамках свята “Бурштинова осінь”, - повідомили на сайті луцької мерії.
Фестиваль відбудеться за підтримки:
Асоціації кулінарів України;
Волинської обласної ради, Луцької міської ради та управління освіти Волинської обласної державної адміністрації.
За участю:
відомих шеф-кухарів України, студентів та учнів профтехосвіти, вищих навчальних закладів;
відомого шеф-кухаря Жан-Луї Дюжера (Франція);
культурно-мистецьких закладів та флористів;
суб’єктів господарювання в сфері надання послуг та виробництва;
закладів ресторанно-готельного господарства.
Телефони організаторів: (050)5364275, 700-488.
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5-6 жовтня 2018 року на території ресторації «Добра хата» (Луцький р-н., с. Зміїнець, вул. Луцька, 37) відбудеться IX обласний фестиваль “Заяви про себе і свою професію” в рамках свята “Бурштинова осінь”, - повідомили на сайті луцької мерії.
Фестиваль відбудеться за підтримки:
Асоціації кулінарів України;
Волинської обласної ради, Луцької міської ради та управління освіти Волинської обласної державної адміністрації.
За участю:
відомих шеф-кухарів України, студентів та учнів профтехосвіти, вищих навчальних закладів;
відомого шеф-кухаря Жан-Луї Дюжера (Франція);
культурно-мистецьких закладів та флористів;
суб’єктів господарювання в сфері надання послуг та виробництва;
закладів ресторанно-готельного господарства.
Телефони організаторів: (050)5364275, 700-488.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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