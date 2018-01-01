«Волинську амазонку» Майю Москвич проводжали на «Ігри нескорених»
Сьогодні, 14:45
Ветеранку Майю Москвич, яка входить до національної збірної на «Іграх нескорених», урочисто проводжали з Волині на тренувальні збори до Києва. Вже звідти дівчина вирушить до Австралії, де відстоюватиме честь України.
Захід відбувся 27 вересня у стінах Волинської ОДА.
Україна вдруге бере участь у змаганнях серед військовослужбовців, які зазнали травм на службі. Цьогоріч нашу команду представляють 15 бійців, у складі команди є одна дівчина – волинянка Майя Москвич.
Вона воювала у складі батальйону Національної гвардії України імені генерала Кульчицького, потім – батальйоні спецпризначення «Гарпун» і полку «Миротворець». На змаганнях вона виступатиме у дисципліні стрільба із лука.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що нескореність – риса українських жінок.
«Ви сьогодні своїми діями доводите, що людині не можна зупинятися, навіть коли їй складно», - мовив Савченко.
Він зауважив, дівчина володіє неабиякою внутрішньою силою, тож він побажав Майї успішного виступу та досягати поставлених цілей. За його словами, дівчина є чудовим прикладом для побратимів, які повертаються зі Сходу та не може знайти себе у мирному житті. Такі люди, як Москвич, є свідченням того, що можна бути сильним і є життя після боїв. Водночас, голова зауважив, що нині ветерани ще не мають того статусу та пошани, на які вони заслуговують.
Дівчина не дуже любить згадувати війну, бо там мало позитиву, а вона воліє дивитися вперед. Проте визнає, що звіди повернулася іншою.
«Я йшла на війну з однією метою – вигнати ворога, відвоювати міста, а потрапила в рутину», - зауважила Москвич. Тому, за її словами вона не вважає себе героєм, бо українські міста досі не звільнені.
«Це був мій обов’язок», - додала вона. Однак дівчина певна, що незабаром усі разом повернуться на Схід, аби святкувати звільнення наших населених пунктів.
Дівчина почала стріляти із лука лише у березні, а тепер – у складі національної збірної на «Ігри нескорених». Тренуватися Москвич їздила у Київ, адже у рідному місті не було умов для тренувань.
За її словами стрільба – чудовий вид реабілітації, адже на Сході стріляють часто.
«Це приваблює, це затягує, повертаючись в мирне життя її не вистачає. Стрільба з лука нагадує стрільбу із зброї, із не дуже точної гвинтівки… Для мене це дуже кайфово», - розповіла дівчина. Тож вона попросила голову Ода сприяти розвитку цього спорту на теренах області.
Вже вона вирушить дівчина вирушить до австралійського Сіднея, де й відбудуться змагання. Проте, за її словами, чи не найважливіше для неї буде бачити на трибунах прапор Волині. Хоч вже деякий час вона проживає в Києві, вважає себе стовідсотковою волинянкою.
«Я дуже люблю Волинь, де б я не жила. Все одно є волинянкою і свіязь представляю Волинь…Для мене дуже важливо щоб на трибуні, коли я буду виступати, був хтось із волинський прапором - це допоможе мені розправляти крила», - мовила Москвич.
Голова ОДА пожартував, що когось «зобов’яжуть» тримати прапор. Наприкінці дівчині подарували український прапор, який супроводжує волинських спортсменів на міжнародних змаганнях.
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Захід відбувся 27 вересня у стінах Волинської ОДА.
Україна вдруге бере участь у змаганнях серед військовослужбовців, які зазнали травм на службі. Цьогоріч нашу команду представляють 15 бійців, у складі команди є одна дівчина – волинянка Майя Москвич.
Вона воювала у складі батальйону Національної гвардії України імені генерала Кульчицького, потім – батальйоні спецпризначення «Гарпун» і полку «Миротворець». На змаганнях вона виступатиме у дисципліні стрільба із лука.
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зауважив, що нескореність – риса українських жінок.
«Ви сьогодні своїми діями доводите, що людині не можна зупинятися, навіть коли їй складно», - мовив Савченко.
Він зауважив, дівчина володіє неабиякою внутрішньою силою, тож він побажав Майї успішного виступу та досягати поставлених цілей. За його словами, дівчина є чудовим прикладом для побратимів, які повертаються зі Сходу та не може знайти себе у мирному житті. Такі люди, як Москвич, є свідченням того, що можна бути сильним і є життя після боїв. Водночас, голова зауважив, що нині ветерани ще не мають того статусу та пошани, на які вони заслуговують.
Дівчина не дуже любить згадувати війну, бо там мало позитиву, а вона воліє дивитися вперед. Проте визнає, що звіди повернулася іншою.
«Я йшла на війну з однією метою – вигнати ворога, відвоювати міста, а потрапила в рутину», - зауважила Москвич. Тому, за її словами вона не вважає себе героєм, бо українські міста досі не звільнені.
«Це був мій обов’язок», - додала вона. Однак дівчина певна, що незабаром усі разом повернуться на Схід, аби святкувати звільнення наших населених пунктів.
Дівчина почала стріляти із лука лише у березні, а тепер – у складі національної збірної на «Ігри нескорених». Тренуватися Москвич їздила у Київ, адже у рідному місті не було умов для тренувань.
За її словами стрільба – чудовий вид реабілітації, адже на Сході стріляють часто.
«Це приваблює, це затягує, повертаючись в мирне життя її не вистачає. Стрільба з лука нагадує стрільбу із зброї, із не дуже точної гвинтівки… Для мене це дуже кайфово», - розповіла дівчина. Тож вона попросила голову Ода сприяти розвитку цього спорту на теренах області.
Вже вона вирушить дівчина вирушить до австралійського Сіднея, де й відбудуться змагання. Проте, за її словами, чи не найважливіше для неї буде бачити на трибунах прапор Волині. Хоч вже деякий час вона проживає в Києві, вважає себе стовідсотковою волинянкою.
«Я дуже люблю Волинь, де б я не жила. Все одно є волинянкою і свіязь представляю Волинь…Для мене дуже важливо щоб на трибуні, коли я буду виступати, був хтось із волинський прапором - це допоможе мені розправляти крила», - мовила Москвич.
Голова ОДА пожартував, що когось «зобов’яжуть» тримати прапор. Наприкінці дівчині подарували український прапор, який супроводжує волинських спортсменів на міжнародних змаганнях.
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