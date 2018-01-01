До Луцька з концертом їде студія «Мамахохотала»

Студія «Мамахохотала» знову в Луцьку і з новою програмою.Концерт відбудеться 18 жовтня. Організатори обіцяють 120 хвилин забійних і сміливих жартів від гігантів молодіжного гуморуСтудія «Мамахохотала».Ще в 2012 році зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.Так з’явилася студія «Мамахохотала», яка моментально підкорила українську аудиторію. Сьогодні вони представляють вже 8-й сезон свого гумористичного шоу на телеканалі НЛО TV і завоювали репутацію визнаних кумирів молоді.Роки у телеекранів і мільйони переглядів на YouTube ніколи не замінять один перегляд тет-а-тет.Що чекає на тебе?Non-stop мікс жартів, мініатюр і номерів, які ти побачиш і почуєш вперше.- СМІШНО І ОФІГЕННО!- ЗУХВАЛО і ЗЛОБОДЕННО!!- Безбашено… і майже завжди інтелігентно…І, звичайно ж, після концерту зможеш для свого Instagram зробити фото з улюбленими акторами і взяти у них автографи.1. Гумористичний проект № 1 для молодіжної аудиторії в Україні.2. Шоу вже 9 сезон успішно виходить на НЛО TV.3. Номери шоу набирають мільйони переглядів на YouTube і розбираються на цитати.Місце проведення - РК “Промінь”