До Луцька з концертом їде студія «Мамахохотала»
Сьогодні, 15:23
Студія «Мамахохотала» знову в Луцьку і з новою програмою.
Концерт відбудеться 18 жовтня. Організатори обіцяють 120 хвилин забійних і сміливих жартів від гігантів молодіжного гумору
Студія «Мамахохотала».
Ще в 2012 році зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.
Так з’явилася студія «Мамахохотала», яка моментально підкорила українську аудиторію. Сьогодні вони представляють вже 8-й сезон свого гумористичного шоу на телеканалі НЛО TV і завоювали репутацію визнаних кумирів молоді.
Роки у телеекранів і мільйони переглядів на YouTube ніколи не замінять один перегляд тет-а-тет.
Що чекає на тебе?
Non-stop мікс жартів, мініатюр і номерів, які ти побачиш і почуєш вперше.
- СМІШНО І ОФІГЕННО!
- ЗУХВАЛО і ЗЛОБОДЕННО!!
- Безбашено… і майже завжди інтелігентно…
І, звичайно ж, після концерту зможеш для свого Instagram зробити фото з улюбленими акторами і взяти у них автографи.
ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА МАМАХОХОТАЛА ШОУ?
1. Гумористичний проект № 1 для молодіжної аудиторії в Україні.
2. Шоу вже 9 сезон успішно виходить на НЛО TV.
3. Номери шоу набирають мільйони переглядів на YouTube і розбираються на цитати.
Місце проведення - РК “Промінь”
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Концерт відбудеться 18 жовтня. Організатори обіцяють 120 хвилин забійних і сміливих жартів від гігантів молодіжного гумору
Студія «Мамахохотала».
Ще в 2012 році зібрався колектив, який любив гумор у всіх його проявах. Жарти накопичувалися, команда збільшувалася, потрібно було йти далі. І зародилася ідея перетворити загальне захоплення у щось більше.
Так з’явилася студія «Мамахохотала», яка моментально підкорила українську аудиторію. Сьогодні вони представляють вже 8-й сезон свого гумористичного шоу на телеканалі НЛО TV і завоювали репутацію визнаних кумирів молоді.
Роки у телеекранів і мільйони переглядів на YouTube ніколи не замінять один перегляд тет-а-тет.
Що чекає на тебе?
Non-stop мікс жартів, мініатюр і номерів, які ти побачиш і почуєш вперше.
- СМІШНО І ОФІГЕННО!
- ЗУХВАЛО і ЗЛОБОДЕННО!!
- Безбашено… і майже завжди інтелігентно…
І, звичайно ж, після концерту зможеш для свого Instagram зробити фото з улюбленими акторами і взяти у них автографи.
ЧОМУ ВАРТО ПІТИ НА МАМАХОХОТАЛА ШОУ?
1. Гумористичний проект № 1 для молодіжної аудиторії в Україні.
2. Шоу вже 9 сезон успішно виходить на НЛО TV.
3. Номери шоу набирають мільйони переглядів на YouTube і розбираються на цитати.
Місце проведення - РК “Промінь”
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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