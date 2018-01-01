вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА

Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
У Луцьку проводжали ветеранку Майя Москвич, яка входить до національної збірної на «Іграх нескорених», на тренувальні збори до Києва.

Майя розповіла, що на війні у неї був позивний "Волинь" і вона мала б за честь поїхати до Австралії ще й з прапором Волині, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

Голова облдержадміністрації Олександр Савченко креативно підійшов до побажання спортсменки - за декілька хвилин власноруч зняв прапор з флагштоку, який був у кабінеті голови адміністрації, підписав його та подарував Майї.

Радості дівчини не було меж.

"Я така щаслива зараз. І що познайомилася з Вами, і що ви заради мене зняли цей прапор. Ви сьогодні забезпечили 50% мого успіху", - щиро поділилася враженнями спортсменка.

"Так створюється історія", - усміхнено резюмував зустріч Олександр Ілліч.
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Майя Москвич, Ігри нескорених
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 15:39
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
Сьогодні, 15:31
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Сьогодні, 15:28
До Луцька з концертом їде студія «Мамахохотала»
Сьогодні, 15:23
На Волині – обшуки в облавтодорі
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
«Волинську амазонку» Майю Москвич проводжали на «Ігри нескорених» «Волинську амазонку» Майю Москвич проводжали на «Ігри нескорених»
Сьогодні, 14:45
Волиняни візьмуть участь в «Іграх Нескорених». ВІДЕО Волиняни візьмуть участь в «Іграх Нескорених». ВІДЕО
15 серпень, 22:19
Волинянка після служби в АТО зайнялася часниковим бізнесом Волинянка після служби в АТО зайнялася часниковим бізнесом
28 червень, 09:33
На «Ігри Нескорених» до Сіднея поїдуть двоє волинян На «Ігри Нескорених» до Сіднея поїдуть двоє волинян
02 червень, 10:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
Сьогодні, 15:31
 0
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Сьогодні, 15:28
 0
До Луцька з концертом їде студія «Мамахохотала»
Сьогодні, 15:23
 0
На Волині – обшуки в облавтодорі
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8