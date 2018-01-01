Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Сьогодні, 15:28
У Луцьку проводжали ветеранку Майя Москвич, яка входить до національної збірної на «Іграх нескорених», на тренувальні збори до Києва.
Майя розповіла, що на війні у неї був позивний "Волинь" і вона мала б за честь поїхати до Австралії ще й з прапором Волині, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко креативно підійшов до побажання спортсменки - за декілька хвилин власноруч зняв прапор з флагштоку, який був у кабінеті голови адміністрації, підписав його та подарував Майї.
Радості дівчини не було меж.
"Я така щаслива зараз. І що познайомилася з Вами, і що ви заради мене зняли цей прапор. Ви сьогодні забезпечили 50% мого успіху", - щиро поділилася враженнями спортсменка.
"Так створюється історія", - усміхнено резюмував зустріч Олександр Ілліч.
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Майя розповіла, що на війні у неї був позивний "Волинь" і вона мала б за честь поїхати до Австралії ще й з прапором Волині, - написав на своїй сторінці у Facebook голова Волинської ОДА Олександр Савченко.
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко креативно підійшов до побажання спортсменки - за декілька хвилин власноруч зняв прапор з флагштоку, який був у кабінеті голови адміністрації, підписав його та подарував Майї.
Радості дівчини не було меж.
"Я така щаслива зараз. І що познайомилася з Вами, і що ви заради мене зняли цей прапор. Ви сьогодні забезпечили 50% мого успіху", - щиро поділилася враженнями спортсменка.
"Так створюється історія", - усміхнено резюмував зустріч Олександр Ілліч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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