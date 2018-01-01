Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Нагадаємо, що 24 вересня під Луцьком



Як



У лікарні повідомляють, що наразі стан жінки продовжує залишатися важким. Вона перебуває на лікуванні у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцької міської клінічної лікарні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стан жінки, що постраждала у страшній аварії на дорозі Луцьк-Рованці досі не покращився.Про це у коментарірозповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарніНагадаємо, що 24 вересня під Луцьком сталася жахлива аварія. Внаслідок автотрощі водій Hyundai загинув на місці події.Як стало відомо згодом , пасажирка цієї ж автівки, 48-річна мешканка Луцького району, отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації ЛМР.У лікарні повідомляють, що наразі стан жінки продовжує залишатися важким. Вона перебуває на лікуванні у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцької міської клінічної лікарні.

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