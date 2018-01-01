Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
Сьогодні, 15:31
Стан жінки, що постраждала у страшній аварії на дорозі Луцьк-Рованці досі не покращився.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, що 24 вересня під Луцьком сталася жахлива аварія. Внаслідок автотрощі водій Hyundai загинув на місці події.
Як стало відомо згодом, пасажирка цієї ж автівки, 48-річна мешканка Луцького району, отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації ЛМР.
У лікарні повідомляють, що наразі стан жінки продовжує залишатися важким. Вона перебуває на лікуванні у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцької міської клінічної лікарні.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, що 24 вересня під Луцьком сталася жахлива аварія. Внаслідок автотрощі водій Hyundai загинув на місці події.
Як стало відомо згодом, пасажирка цієї ж автівки, 48-річна мешканка Луцького району, отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації ЛМР.
У лікарні повідомляють, що наразі стан жінки продовжує залишатися важким. Вона перебуває на лікуванні у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцької міської клінічної лікарні.
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