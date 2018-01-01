вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані

Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
Стан жінки, що постраждала у страшній аварії на дорозі Луцьк-Рованці досі не покращився.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, що 24 вересня під Луцьком сталася жахлива аварія. Внаслідок автотрощі водій Hyundai загинув на місці події.

Як стало відомо згодом, пасажирка цієї ж автівки, 48-річна мешканка Луцького району, отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації ЛМР.

У лікарні повідомляють, що наразі стан жінки продовжує залишатися важким. Вона перебуває на лікуванні у палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології Луцької міської клінічної лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Рованці, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 15:39
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
Сьогодні, 15:31
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Сьогодні, 15:28
До Луцька з концертом їде студія «Мамахохотала»
Сьогодні, 15:23
На Волині – обшуки в облавтодорі
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі Жахлива аварія під Луцьком: повідомили деталі
25 вересень, 10:49
Під Луцьком бус на смерть збив пішохода Під Луцьком бус на смерть збив пішохода
27 липень, 10:44
У селі під Луцьком через аварію авто злетіло з дороги. ФОТО. ОНОВЛЕНО У селі під Луцьком через аварію авто злетіло з дороги. ФОТО. ОНОВЛЕНО
10 травень, 14:49
На Волині – аварія з постраждалими На Волині – аварія з постраждалими
04 травень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 15:39
 0
Смертельна ДТП під Луцьком: постраждала жінка – у важкому стані
Сьогодні, 15:31
 0
Волинянка поїде на «Ігри нескорених» з прапором, який висів в кабінеті голови ОДА
Сьогодні, 15:28
 0
До Луцька з концертом їде студія «Мамахохотала»
Сьогодні, 15:23
 0
На Волині – обшуки в облавтодорі
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8