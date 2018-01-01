На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 15:39
У селі на Волині психічнохворий чоловік розгромив єдиний автомобіль швидкої, яка обслуговувала 10 сіл.
Нічним жахом виявилося чергування для фельдшерської бригади екстреної медичної допомоги пункту Велимче Ратнівського районного відділення ЕМД, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Повернувшись із чергового виклику на пункт постійного базування, біля другої години ночі, фельдшер та водій почули якийсь незрозумілий гамір.
З вікна другого поверху, приміщення де розташований пункт ЕМД, вони помітили постать невідомого чоловіка, який вештався поблизу санітарного автомобіля погрозливо лаючись і вигукуючи.
"Аж раптом чоловік почав бити і трощити автомобіль. Вікна, номерні знаки, дзеркала, «двірники» - все нищилося на очах працівників екстреної медицини. Та на жаль, чоловік водій і жінка фельдшерка не могли зарадити такому нашестю. За лічені хвилини навколо автомобіля була купа битого скла і відірваних деталей. Вдовольнившись скоєним, чолов’яга подався собі геть", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські, які приїхали із смт. Ратне у Велимче, в першу чергу поспілкувалися із медиками і виїхали на пошук дебошира. Згодом його затримали.
Виявилося, що нічний розбишака – місцевий житель, і вже кілька днів наводив жах на односельців своєю агресивною поведінкою. Проте, ні родичі, ні сусіди, ні органи місцевого самоврядування не повідомили ні поліцію, ні медиків про чергове загострення психічної хвороби у чоловіка.
Госпіталізація пацієнта в лікувальний заклад попередила б загострення хвороби, жахливу агресію і погроми, які він влаштував.
Таким чином він «віддячив» і вивів з ладу єдиний санітарний автомобіль, який цілодобово чергував на пункті ЕМД у селі Велимче, і яким бригада ЕМД виїзджала на виклики в понад десять сіл Ратнівського і Камінь-Каширського районів.
Працівники Ратнівського районного відділення ЕМД звернулись до правоохоронних органів із заявою про нанесені матеріальні збитки.
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Нічним жахом виявилося чергування для фельдшерської бригади екстреної медичної допомоги пункту Велимче Ратнівського районного відділення ЕМД, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Повернувшись із чергового виклику на пункт постійного базування, біля другої години ночі, фельдшер та водій почули якийсь незрозумілий гамір.
З вікна другого поверху, приміщення де розташований пункт ЕМД, вони помітили постать невідомого чоловіка, який вештався поблизу санітарного автомобіля погрозливо лаючись і вигукуючи.
"Аж раптом чоловік почав бити і трощити автомобіль. Вікна, номерні знаки, дзеркала, «двірники» - все нищилося на очах працівників екстреної медицини. Та на жаль, чоловік водій і жінка фельдшерка не могли зарадити такому нашестю. За лічені хвилини навколо автомобіля була купа битого скла і відірваних деталей. Вдовольнившись скоєним, чолов’яга подався собі геть", - йдеться у повідомленні.
Поліцейські, які приїхали із смт. Ратне у Велимче, в першу чергу поспілкувалися із медиками і виїхали на пошук дебошира. Згодом його затримали.
Виявилося, що нічний розбишака – місцевий житель, і вже кілька днів наводив жах на односельців своєю агресивною поведінкою. Проте, ні родичі, ні сусіди, ні органи місцевого самоврядування не повідомили ні поліцію, ні медиків про чергове загострення психічної хвороби у чоловіка.
Госпіталізація пацієнта в лікувальний заклад попередила б загострення хвороби, жахливу агресію і погроми, які він влаштував.
Таким чином він «віддячив» і вивів з ладу єдиний санітарний автомобіль, який цілодобово чергував на пункті ЕМД у селі Велимче, і яким бригада ЕМД виїзджала на виклики в понад десять сіл Ратнівського і Камінь-Каширського районів.
Працівники Ратнівського районного відділення ЕМД звернулись до правоохоронних органів із заявою про нанесені матеріальні збитки.
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