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На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО

На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
У селі на Волині психічнохворий чоловік розгромив єдиний автомобіль швидкої, яка обслуговувала 10 сіл.

Нічним жахом виявилося чергування для фельдшерської бригади екстреної медичної допомоги пункту Велимче Ратнівського районного відділення ЕМД, - інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Повернувшись із чергового виклику на пункт постійного базування, біля другої години ночі, фельдшер та водій почули якийсь незрозумілий гамір.

З вікна другого поверху, приміщення де розташований пункт ЕМД, вони помітили постать невідомого чоловіка, який вештався поблизу санітарного автомобіля погрозливо лаючись і вигукуючи.

"Аж раптом чоловік почав бити і трощити автомобіль. Вікна, номерні знаки, дзеркала, «двірники» - все нищилося на очах працівників екстреної медицини. Та на жаль, чоловік водій і жінка фельдшерка не могли зарадити такому нашестю. За лічені хвилини навколо автомобіля була купа битого скла і відірваних деталей. Вдовольнившись скоєним, чолов’яга подався собі геть", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські, які приїхали із смт. Ратне у Велимче, в першу чергу поспілкувалися із медиками і виїхали на пошук дебошира. Згодом його затримали.

Виявилося, що нічний розбишака – місцевий житель, і вже кілька днів наводив жах на односельців своєю агресивною поведінкою. Проте, ні родичі, ні сусіди, ні органи місцевого самоврядування не повідомили ні поліцію, ні медиків про чергове загострення психічної хвороби у чоловіка.

Госпіталізація пацієнта в лікувальний заклад попередила б загострення хвороби, жахливу агресію і погроми, які він влаштував.

Таким чином він «віддячив» і вивів з ладу єдиний санітарний автомобіль, який цілодобово чергував на пункті ЕМД у селі Велимче, і яким бригада ЕМД виїзджала на виклики в понад десять сіл Ратнівського і Камінь-Каширського районів.

Працівники Ратнівського районного відділення ЕМД звернулись до правоохоронних органів із заявою про нанесені матеріальні збитки.

На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО

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Теги: швидка, медики, медицина
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