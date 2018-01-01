У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Сьогодні, 16:13
У Луцьку премії міської ради «Успішний педагог» у розмірі 10 тисяч гривень отримали деякі освітяни.
Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Список переможців на отримання премії міської ради
«Успішний педагог»:
Артемчук Світлана Іванівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»
Багно Олена Миколаївна - вчитель біології комунального закладу«Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»
Біжук Віра Семенівна - директор закладу дошкільної освіти № 35
Данильчук Ігор Євгенович - директор, керівник гуртка «Початкове технічне моделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»
Ковальчук Олег Олександрович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
Ковтонюк Ірина Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»
Козлович Світлана Володимирівна - вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»
Король Іванна Володимирівна - вчитель-дефектолог (сурдопедагог) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»
Крижановська Марія Євгенівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради»
Курносова Наталія Борисівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 6 Луцької міської ради
Кушмирук Світлана Миколаївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»
Мацюк Катерина Юріївна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»
Моренчук Тетяна Анатоліївна - вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
Мостенець Андрій Володимирович- вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»
Никитюк Лариса Мілетіївна - вчитель початкових класів Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області
Оксенчук Галина Миколаївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 10 Луцької міської ради
Олексюк Тетяна Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»
Панчук Валерій Валерійович - директор, тренер-викладач відділення «настільного тенісу» комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»
Романюк Євгенія Валеріївна - вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»
Рудницька Ольга Борисівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»
Санелюк Світлана Іванівна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 21
Семенишина Оксана Анатоліївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради
Сінчук Світлана Миколаївна- вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради
Скороход Сергій Андрійович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»
Хом’як Галина Василівна -вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 5
Цюриць Сергій Сергійович - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області
Чижук Лілія Андріївна - вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»
Шабала Ольга Володимирівна - керівник музичний закладу дошкільної освіти № 34
Щурук Ірина Василівна - практичний психолог закладу дошкільної освіти № 13 Луцької міської ради
Янюк Оксана Сергіївна - керівник народного ансамблю сучасного танцю «Міраж» Палацу учнівської молоді
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Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Список переможців на отримання премії міської ради
«Успішний педагог»:
Артемчук Світлана Іванівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»
Багно Олена Миколаївна - вчитель біології комунального закладу«Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»
Біжук Віра Семенівна - директор закладу дошкільної освіти № 35
Данильчук Ігор Євгенович - директор, керівник гуртка «Початкове технічне моделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»
Ковальчук Олег Олександрович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
Ковтонюк Ірина Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»
Козлович Світлана Володимирівна - вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»
Король Іванна Володимирівна - вчитель-дефектолог (сурдопедагог) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»
Крижановська Марія Євгенівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради»
Курносова Наталія Борисівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 6 Луцької міської ради
Кушмирук Світлана Миколаївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»
Мацюк Катерина Юріївна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»
Моренчук Тетяна Анатоліївна - вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»
Мостенець Андрій Володимирович- вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»
Никитюк Лариса Мілетіївна - вчитель початкових класів Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області
Оксенчук Галина Миколаївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 10 Луцької міської ради
Олексюк Тетяна Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»
Панчук Валерій Валерійович - директор, тренер-викладач відділення «настільного тенісу» комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»
Романюк Євгенія Валеріївна - вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»
Рудницька Ольга Борисівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»
Санелюк Світлана Іванівна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 21
Семенишина Оксана Анатоліївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради
Сінчук Світлана Миколаївна- вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради
Скороход Сергій Андрійович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»
Хом’як Галина Василівна -вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 5
Цюриць Сергій Сергійович - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області
Чижук Лілія Андріївна - вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»
Шабала Ольга Володимирівна - керівник музичний закладу дошкільної освіти № 34
Щурук Ірина Василівна - практичний психолог закладу дошкільної освіти № 13 Луцької міської ради
Янюк Оксана Сергіївна - керівник народного ансамблю сучасного танцю «Міраж» Палацу учнівської молоді
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Коментарі 1
Козлович Світлана Володимирівна-мій колишній класний керівник (випуск 1998).Відзнака,безумовно,заслужена.Щиро вітаю!!
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