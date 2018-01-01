У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК





Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня опублікованому на сайті Луцької міської ради.



Список переможців на отримання премії міської ради

«Успішний педагог»:



Артемчук Світлана Іванівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»



Багно Олена Миколаївна - вчитель біології комунального закладу«Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»



Біжук Віра Семенівна - директор закладу дошкільної освіти № 35



Данильчук Ігор Євгенович - директор, керівник гуртка «Початкове технічне моделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»



Ковальчук Олег Олександрович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»



Ковтонюк Ірина Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»



Козлович Світлана Володимирівна - вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»



Король Іванна Володимирівна - вчитель-дефектолог (сурдопедагог) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»

Крижановська Марія Євгенівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради»



Курносова Наталія Борисівна - вихователь закладу дошкільної освіти № 6 Луцької міської ради



Кушмирук Світлана Миколаївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»



Мацюк Катерина Юріївна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»



Моренчук Тетяна Анатоліївна - вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»



Мостенець Андрій Володимирович- вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»



Никитюк Лариса Мілетіївна - вчитель початкових класів Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області



Оксенчук Галина Миколаївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 10 Луцької міської ради



Олексюк Тетяна Юріївна - вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»



Панчук Валерій Валерійович - директор, тренер-викладач відділення «настільного тенісу» комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»



Романюк Євгенія Валеріївна - вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»



Рудницька Ольга Борисівна - вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»



Санелюк Світлана Іванівна - інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 21



Семенишина Оксана Анатоліївна - вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради



Сінчук Світлана Миколаївна- вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради



Скороход Сергій Андрійович - директор комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»



Хом’як Галина Василівна -вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 5



Цюриць Сергій Сергійович - заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області



Чижук Лілія Андріївна - вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»



Шабала Ольга Володимирівна - керівник музичний закладу дошкільної освіти № 34



Щурук Ірина Василівна - практичний психолог закладу дошкільної освіти № 13 Луцької міської ради



Янюк Оксана Сергіївна - керівник народного ансамблю сучасного танцю «Міраж» Палацу учнівської молоді





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку премії міської ради «Успішний педагог» у розмірі 10 тисяч гривень отримали деякі освітяни.Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня опублікованому на сайті Луцької міської ради.Список переможців на отримання премії міської ради«Успішний педагог»:- вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 – професійний ліцей Луцької міської ради»- вчитель біології комунального закладу«Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради»- директор закладу дошкільної освіти № 35- директор, керівник гуртка «Початкове технічне моделювання» комунального закладу «Луцький міський Центр науково-технічної творчості учнівської молоді Луцької міської ради»- директор комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»- вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради»- вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей»- вчитель-дефектолог (сурдопедагог) комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 28 компенсуючого типу (спеціальний) для дітей з вадами розвитку»Крижановська Марія Євгенівна - вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради»- вихователь закладу дошкільної освіти № 6 Луцької міської ради- вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»- вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 – ліцей Луцької міської ради»- вчитель історії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області»- вчитель фізики комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 Луцької міської ради»- вчитель початкових класів Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області- вихователь закладу дошкільної освіти № 10 Луцької міської ради- вчитель початкових класів комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»- директор, тренер-викладач відділення «настільного тенісу» комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 Луцької міської ради»- вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»- вчитель української мови та літератури комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Луцької міської ради Волинської області»- інструктор з фізичної культури закладу дошкільної освіти № 21- вихователь закладу дошкільної освіти № 31 Луцької міської ради- вчитель-логопед закладу дошкільної освіти № 11 Луцької міської ради- директор комунального закладу «Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області»-вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 5- заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області- вчитель географії та економіки комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області»- керівник музичний закладу дошкільної освіти № 34- практичний психолог закладу дошкільної освіти № 13 Луцької міської ради- керівник народного ансамблю сучасного танцю «Міраж» Палацу учнівської молоді

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