У Польщі волинянин отримав довічне ув'язнення за вбивство
Сьогодні, 16:34
Окружний суд у польському Любліні засудив до довічного ув'язнення громадянина України Сергія В., який у 2017 році убив воротаря футбольної команди KS Garbarnia 32-річного Гжегожа К.
Про це напередодні повідомив телеканал Polsat,- пише Корреспондент.
Нагадаємо, що вбивство сталося в ніч на 17 вересня 2017 року. Тіло Гжегожа К. з безліччю ножових ран знайшли вранці перехожі. Слідчі встановили, що до вбивства причетний 37-річний українець Сергій В., який живе на території села Куров і працює в одному з місцевих фермерських господарств.
Однак, як пише видання Район.Шацьк згодом з’ясувалося, що Сергій В. є уродженцем однієї зі східних областей України, а проживав у селі Світязь Шацького району. Сергій одружився зі світязянкою, в подружжя народилася дитина.
Було встановлено, що в ніч убивства обидва чоловіки були в одному з барів Курова. Українець зізнався, що йому сподобалася барменша і він зробив їй компліменти. Жінці це не сподобалося. Тоді між двома чоловіками спалахнула сварка.
Близько 4:00 ночі Гжегож К. вийшов з бару і пішов додому. Сергій В. пішов за ним. Коли вони дійшли до вулиці Польського війська, українець напав на нього, наніс удари ножем, а потім обікрав поляка.
Сергій В. намагався втекти в Україну. Поліція затримала його за декілька кілометрів від пункту пропуску в Дорогуску.
У ході суду українець зізнався у вбивстві. Він пояснив, що на цей вчинок його підштовхнула образа на Гжегожа К.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це напередодні повідомив телеканал Polsat,- пише Корреспондент.
Нагадаємо, що вбивство сталося в ніч на 17 вересня 2017 року. Тіло Гжегожа К. з безліччю ножових ран знайшли вранці перехожі. Слідчі встановили, що до вбивства причетний 37-річний українець Сергій В., який живе на території села Куров і працює в одному з місцевих фермерських господарств.
Однак, як пише видання Район.Шацьк згодом з’ясувалося, що Сергій В. є уродженцем однієї зі східних областей України, а проживав у селі Світязь Шацького району. Сергій одружився зі світязянкою, в подружжя народилася дитина.
Було встановлено, що в ніч убивства обидва чоловіки були в одному з барів Курова. Українець зізнався, що йому сподобалася барменша і він зробив їй компліменти. Жінці це не сподобалося. Тоді між двома чоловіками спалахнула сварка.
Близько 4:00 ночі Гжегож К. вийшов з бару і пішов додому. Сергій В. пішов за ним. Коли вони дійшли до вулиці Польського війська, українець напав на нього, наніс удари ножем, а потім обікрав поляка.
Сергій В. намагався втекти в Україну. Поліція затримала його за декілька кілометрів від пункту пропуску в Дорогуску.
У ході суду українець зізнався у вбивстві. Він пояснив, що на цей вчинок його підштовхнула образа на Гжегожа К.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Аварія на Волині: на перехресті не розминулись Ford і BMW
Сьогодні, 17:11
Причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, - Луценко
Сьогодні, 16:57
У Польщі волинянин отримав довічне ув'язнення за вбивство
Сьогодні, 16:34
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Сьогодні, 16:13