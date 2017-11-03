У Польщі волинянин отримав довічне ув'язнення за вбивство





Про це напередодні повідомив телеканал Polsat,- пише



Нагадаємо, що вбивство сталося в ніч на 17 вересня 2017 року. Тіло Гжегожа К. з безліччю ножових ран знайшли вранці перехожі. Слідчі встановили, що до вбивства причетний 37-річний українець Сергій В., який живе на території села Куров і працює в одному з місцевих фермерських господарств.



Однак, як пише видання



Було встановлено, що в ніч убивства обидва чоловіки були в одному з барів Курова. Українець зізнався, що йому сподобалася барменша і він зробив їй компліменти. Жінці це не сподобалося. Тоді між двома чоловіками спалахнула сварка.



Близько 4:00 ночі Гжегож К. вийшов з бару і пішов додому. Сергій В. пішов за ним. Коли вони дійшли до вулиці Польського війська, українець напав на нього, наніс удари ножем, а потім обікрав поляка.



Сергій В. намагався втекти в Україну. Поліція затримала його за декілька кілометрів від пункту пропуску в Дорогуску.



У ході суду українець зізнався у вбивстві. Він пояснив, що на цей вчинок його підштовхнула образа на Гжегожа К.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Окружний суд у польському Любліні засудив до довічного ув'язнення громадянина України Сергія В., який у 2017 році убив воротаря футбольної команди KS Garbarnia 32-річного Гжегожа К.Про це напередодні повідомив телеканал Polsat,- пише Корреспондент Нагадаємо, що вбивство сталося в ніч на 17 вересня 2017 року. Тіло Гжегожа К. з безліччю ножових ран знайшли вранці перехожі. Слідчі встановили, що до вбивства причетний 37-річний українець Сергій В., який живе на території села Куров і працює в одному з місцевих фермерських господарств.Однак, як пише видання Район.Шацьк згодом з’ясувалося, що Сергій В. є уродженцем однієї зі східних областей України, а проживав у селі Світязь Шацького району. Сергій одружився зі світязянкою, в подружжя народилася дитина.Було встановлено, що в ніч убивства обидва чоловіки були в одному з барів Курова. Українець зізнався, що йому сподобалася барменша і він зробив їй компліменти. Жінці це не сподобалося. Тоді між двома чоловіками спалахнула сварка.Близько 4:00 ночі Гжегож К. вийшов з бару і пішов додому. Сергій В. пішов за ним. Коли вони дійшли до вулиці Польського війська, українець напав на нього, наніс удари ножем, а потім обікрав поляка.Сергій В. намагався втекти в Україну. Поліція затримала його за декілька кілометрів від пункту пропуску в Дорогуску.У ході суду українець зізнався у вбивстві. Він пояснив, що на цей вчинок його підштовхнула образа на Гжегожа К.

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