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У Польщі волинянин отримав довічне ув'язнення за вбивство

У Польщі волинянин отримав довічне ув'язнення за вбивство
Окружний суд у польському Любліні засудив до довічного ув'язнення громадянина України Сергія В., який у 2017 році убив воротаря футбольної команди KS Garbarnia 32-річного Гжегожа К.

Про це напередодні повідомив телеканал Polsat,- пише Корреспондент.

Нагадаємо, що вбивство сталося в ніч на 17 вересня 2017 року. Тіло Гжегожа К. з безліччю ножових ран знайшли вранці перехожі. Слідчі встановили, що до вбивства причетний 37-річний українець Сергій В., який живе на території села Куров і працює в одному з місцевих фермерських господарств.

Однак, як пише видання Район.Шацьк згодом з’ясувалося, що Сергій В. є уродженцем однієї зі східних областей України, а проживав у селі Світязь Шацького району. Сергій одружився зі світязянкою, в подружжя народилася дитина.

Було встановлено, що в ніч убивства обидва чоловіки були в одному з барів Курова. Українець зізнався, що йому сподобалася барменша і він зробив їй компліменти. Жінці це не сподобалося. Тоді між двома чоловіками спалахнула сварка.

Близько 4:00 ночі Гжегож К. вийшов з бару і пішов додому. Сергій В. пішов за ним. Коли вони дійшли до вулиці Польського війська, українець напав на нього, наніс удари ножем, а потім обікрав поляка.

Сергій В. намагався втекти в Україну. Поліція затримала його за декілька кілометрів від пункту пропуску в Дорогуску.

У ході суду українець зізнався у вбивстві. Він пояснив, що на цей вчинок його підштовхнула образа на Гжегожа К.



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Теги: вбивство, Польща, термін
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