Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 вересня
Сьогодні, 20:03
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +18…+20.
Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +18…+20.
Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.
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