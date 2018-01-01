вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 вересня
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимир-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі до +9…+11 градусів, удень підніметься до +18…+20.

Вітер північно-західний, південний, південно-західний і західний, 1-4 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: прогноз, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 вересня
Сьогодні, 20:03
У «Протилежному погляді» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем
Сьогодні, 20:00
Хто з луцьких освітян отримав персональні стипендії
Сьогодні, 19:45
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 вересня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
24 вересень, 11:45
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 21 вересня
20 вересень, 19:59
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 4 вересня
03 вересень, 20:00
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 серпня Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 серпня
29 серпень, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му
Сьогодні, 20:22
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 28 вересня
Сьогодні, 20:03
 0
У «Протилежному погляді» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем
Сьогодні, 20:00
 0
Хто з луцьких освітян отримав персональні стипендії
Сьогодні, 19:45
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 вересня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8