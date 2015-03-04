Я хочу бути «правильною» ветеранкою, – Майя Москвич

Волинська ветеранка, яка входить до національної збірної на «Іграх нескорених», розповіла, що її надихає, та що вона вкладає в поняття «правильний» ветеран.Про це вона розповіла 27 вересня.Дівчина воювала у складі батальйону Національної гвардії України імені генерала Кульчицького, потім – батальйоні спецпризначення «Гарпун» і полку «Миротворець». Лише у березні цього року вона почала стріляти з лука, а вже незабаром представлятиме країну на «Іграх нескорених» в Австралії.Дівчина стріляє в мішень із відстані 18 метрів.«За цих півроку я вже краще стріляю з лука, ніж з пістолета Макарова… Якби мені зараз дали вибрати пістолет чи лук, я би з впевненістю на таку дистанцію вибрала лук, як би це смішно не звучало», - сказала Москвич. Також дівчина розповіла, що дуже любить Волинь та постійно підкреслює, що є волинянкою, однак не дуже любить, коли «оспівують» її героїчність.«Я не герой. Я навпаки, всім пояснюю, що я антигерой, тому що моя участь у війні була не героїчною. Я йшла на війну із однією метою – вигнати ворога, перемогти, звільнити Донецьк, Луганськ, встановити там українські прапори… а потрапила абсолютно в рутину - 3,5 роки якоїсь діяльності. Ситуації були різні, але результат один – не вдалося звільнити території… Як може бути успіх чи героїзм, якщо не вдалося реалізувати поставлених цілей? Тому в моїй участі у війні нема ніякого героїзму, це був мій обов’язок», - розповіла дівчина.Водночас вона відзначила, що їй пощастило залишитися живою, тому впевнена, що попереду ще багато хорошого. Також ветеранка сказала, що коли «наші» будуть підіймати прапори над звільненими містами, усі, хто повернувся із війни раніше, разом святкуватимуть цю велику перемогу.«Після війни однозначно повертаєшся іншим, і я повернулася іншою. Я повернулася із дуже великими проблемами і в голові, зі здоров’ям, і скрізь. Але я працювала, докладала зусиль і пробувала щось робити. В мене якимось чином вийшло, принаймні на даний момент, але я розумію, що це ще не кінець», - висловила впевненість Москвич. Вона додала, що війна навчила по-іншому сприймати світ.«Ми вже знаємо що не можна говорити, що ці чорні, а ці білі, одна структура чи підрозділ хороший, а інший - поганий. Ми вже знаємо, що у кожній структурі є і хороші, і погані люди... Ми довіряємо людям, яких знаємо особисто і це єдине коло довіри», - додала дівчина.Водночас вона розповіла, що її дуже надихають люди, які повернувшись із війни починали власний бізнес, як екс-боєць 30-ої бригадивідкрив «Pizza Veterano».«Хлопець, який шиє чоловічу білизну «Regata Club» – це мій побратим, із яким я служила на одному посту, ми жили в сусідніх кімнатах. Він мені про це все розказував, і пропонував, що коли повернемося в мирне життя, треба починати щось робити. Я казала ні, я буду служити до кінця, може буде перемога, може нас покличуть в бій. Коли я звільнилася, у нього вже був цей бізнес. Так само «Pizza Veterano», хтось почав займатися спортом – я читаю про це в інтернеті і я теж хочу бути таким ветераном», - сказала Москвич.Дівчина пригадала, що, наприклад у США, які пережила кілька війн, ветерани – справжня сила, вони йдуть у політику, з їх думкою рахуються. В Україні ж поки не зрозуміло, хто такий ветеран – спортсмен на протезі, який показує, як жити, чи навіжений, який може кинути гранату.«Війна триває, хтось звільняється і фактично кожен з нас може зробити внесок і стати тим «правильним» ветераном, яким ми маємо бути. Було б класно, якби ветерани в Україні були потужною силою, з якою всі б рахувалися і якій би довіряли люди. І щоб саме ветерани, які знають війну, які знають ціну України, давали напрям розвитку нашому суспільству. Я чомусь подумала, що я б хотіла стати «правильною» ветеранкою», - резюмувала Москвич.Нагадаємо, дівчина після повернення із війни зайнялася, а сьогодні, 27 вересня волинянкув Київ, а вже 17 жовтня вона вирушить до Сіднею, де й відбудуться «Ігри нескорених».