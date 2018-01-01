Хто з луцьких освітян отримав персональні стипендії
Сьогодні, 19:45
У Луцьку персональні стипендії міського голови отримали 18 освітян.
Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Список педагогічних працівників, яким призначається персональна стипендія міського голови на 2018-2019 навчальний рік:
1. Бондар Віталій Олексійович, вчитель історії та правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
2. Василюк Діана Петрівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області».
3. Демчук Лілія Адамівна, вчитель географії Луцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей».
4. Демянчук Світлана Миколаївна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
5. Джобулда Оксана Георгіївна, вчитель географії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області».
6. Євтушин Микола Володимирович, вчитель історії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
7. Захарчук Вероніка Євгеніївна, вчитель фізики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
8. Косміна Таміла Іванівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області».
9. Куцевич Лідія Іванівна, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.
10. Лін Вікторія Валеріївна, вчитель трудового навчання Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області.
11. Мартинюк Оксана Володимирівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
12. Рибка Олена Борисівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
13. Сагайдак Валентина Василівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
14. Свереда Ганна Михайлівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
15. Сидорчук Інна Вікторівна, вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
16. Сичук Любов Аркадіївна, вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
17. Стасюк Марія Пилипівна, вчитель географії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
18. Ягенська Галина Василівна, вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
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Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня опублікованому на сайті Луцької міської ради.
Список педагогічних працівників, яким призначається персональна стипендія міського голови на 2018-2019 навчальний рік:
1. Бондар Віталій Олексійович, вчитель історії та правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».
2. Василюк Діана Петрівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області».
3. Демчук Лілія Адамівна, вчитель географії Луцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей».
4. Демянчук Світлана Миколаївна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
5. Джобулда Оксана Георгіївна, вчитель географії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області».
6. Євтушин Микола Володимирович, вчитель історії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
7. Захарчук Вероніка Євгеніївна, вчитель фізики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
8. Косміна Таміла Іванівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області».
9. Куцевич Лідія Іванівна, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.
10. Лін Вікторія Валеріївна, вчитель трудового навчання Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області.
11. Мартинюк Оксана Володимирівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
12. Рибка Олена Борисівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
13. Сагайдак Валентина Василівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».
14. Свереда Ганна Михайлівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
15. Сидорчук Інна Вікторівна, вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».
16. Сичук Любов Аркадіївна, вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
17. Стасюк Марія Пилипівна, вчитель географії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
18. Ягенська Галина Василівна, вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».
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