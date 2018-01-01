Хто з луцьких освітян отримав персональні стипендії





Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня опублікованому на сайті Луцької міської ради.



Список педагогічних працівників, яким призначається персональна стипендія міського голови на 2018-2019 навчальний рік:



1. Бондар Віталій Олексійович, вчитель історії та правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».



2. Василюк Діана Петрівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області».



3. Демчук Лілія Адамівна, вчитель географії Луцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей».



4. Демянчук Світлана Миколаївна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».



5. Джобулда Оксана Георгіївна, вчитель географії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області».



6. Євтушин Микола Володимирович, вчитель історії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».



7. Захарчук Вероніка Євгеніївна, вчитель фізики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».



8. Косміна Таміла Іванівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області».



9. Куцевич Лідія Іванівна, вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.



10. Лін Вікторія Валеріївна, вчитель трудового навчання Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області.



11. Мартинюк Оксана Володимирівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».



12. Рибка Олена Борисівна, вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».



13. Сагайдак Валентина Василівна, вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».



14. Свереда Ганна Михайлівна, вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».



15. Сидорчук Інна Вікторівна, вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».



16. Сичук Любов Аркадіївна, вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».



17. Стасюк Марія Пилипівна, вчитель географії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».



18. Ягенська Галина Василівна, вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку персональні стипендії міського голови отримали 18 освітян.Про це йдеться в розпорядженні від 27 вересня опублікованому на сайті Луцької міської ради.Список педагогічних працівників, яким призначається персональна стипендія міського голови на 2018-2019 навчальний рік:1., вчитель історії та правознавства комунального закладу загальної середньої освіти «Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області».2., вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області».3., вчитель географії Луцького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 – технологічний ліцей».4., вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».5., вчитель географії комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Луцької міської ради Волинської області».6., вчитель історії комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».7., вчитель фізики комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».8., вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради Волинської області».9., вчитель англійської мови Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 Луцької міської ради Волинської області.10., вчитель трудового навчання Луцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 Луцької міської ради Волинської області.11., вчитель економіки комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».12., вчитель економіки комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».13., вчитель математики комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради Волинської області».14., вчитель біології комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».15., вчитель історії та правознавства комунального закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 26 Луцької міської ради Волинської області».16., вчитель англійської мови комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».17., вчитель географії комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».18., вчитель біології комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради».

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