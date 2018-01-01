вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Аварія на Волині: на перехресті не розминулись Ford і BMW

Аварія на Волині: на перехресті не розминулись Ford і BMW
У Нововолинську на перехресті вулиці Кобзаря та бульвару Шевченка трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Ford зіткнувся з BMW.

Інцидент трапився 27-го вересня близько 14:00, - пише Буг.

Легковики зазнали механічних пошкоджень. Потерпілих внаслідок аварії немає.

Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк, учасники ДТП не викликали правоохоронців, а розібралися між собою на місці.

Водії оформили європротокол.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Я хочу бути «правильною» ветеранкою, – Майя Москвич
Сьогодні, 17:36
У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу
Сьогодні, 17:23
Аварія на Волині: на перехресті не розминулись Ford і BMW
Сьогодні, 17:11
Причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, - Луценко
Сьогодні, 16:57
У Польщі волинянин отримав довічне ув'язнення за вбивство
Сьогодні, 16:34
Схожі новини
У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО У місті на Волині Renault врізався у Peugeot. ФОТО
06 вересень, 10:32
Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись Біля Нововолинська автівка злетіла з дороги, декілька разів перевернувшись
28 серпень, 20:34
На Волині авто зіткнулося з велосипедом: чоловік у реанімації. ФОТО На Волині авто зіткнулося з велосипедом: чоловік у реанімації. ФОТО
07 серпень, 13:18
Неповнолітній та без прав: знайшли водія, який протаранив «швидку» і втік Неповнолітній та без прав: знайшли водія, який протаранив «швидку» і втік
13 липень, 18:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Я хочу бути «правильною» ветеранкою, – Майя Москвич
Сьогодні, 17:36
 0
У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу
Сьогодні, 17:23
 0
Аварія на Волині: на перехресті не розминулись Ford і BMW
Сьогодні, 17:11
 0
Причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, - Луценко
Сьогодні, 16:57
 0
У Польщі волинянин отримав довічне ув'язнення за вбивство
Сьогодні, 16:34
 0
Медіа
відео
1/8