Аварія на Волині: на перехресті не розминулись Ford і BMW
Сьогодні, 17:11
У Нововолинську на перехресті вулиці Кобзаря та бульвару Шевченка трапилася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль Ford зіткнувся з BMW.
Інцидент трапився 27-го вересня близько 14:00, - пише Буг.
Легковики зазнали механічних пошкоджень. Потерпілих внаслідок аварії немає.
Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк, учасники ДТП не викликали правоохоронців, а розібралися між собою на місці.
Водії оформили європротокол.
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Інцидент трапився 27-го вересня близько 14:00, - пише Буг.
Легковики зазнали механічних пошкоджень. Потерпілих внаслідок аварії немає.
Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк, учасники ДТП не викликали правоохоронців, а розібралися між собою на місці.
Водії оформили європротокол.
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