Аварія на Волині: на перехресті не розминулись Ford і BMW





Інцидент трапився 27-го вересня близько 14:00, - пише



Легковики зазнали механічних пошкоджень. Потерпілих внаслідок аварії немає.



Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Віктор Пикалюк, учасники ДТП не викликали правоохоронців, а розібралися між собою на місці.



Водії оформили європротокол.

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