У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу
Сьогодні, 17:23
У луцькому ЦНАПі від 27 вересня можна повідомити показник електролічильника.
Про це інформує Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на своїй сторінці у facebook.
"від сьогодні у ЦНАП можна повідомити показник електролічильника для побутових споживачів Луцька та Луцького району, заповнивши відповідну форму на рецепції та вкинувши її у спеціальну скриньку! У формі необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, номер особового рахунку, адресу, телефон та показники лічильника", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на своїй сторінці у facebook.
"від сьогодні у ЦНАП можна повідомити показник електролічильника для побутових споживачів Луцька та Луцького району, заповнивши відповідну форму на рецепції та вкинувши її у спеціальну скриньку! У формі необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, номер особового рахунку, адресу, телефон та показники лічильника", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Я хочу бути «правильною» ветеранкою, – Майя Москвич
Сьогодні, 17:36
У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу
Сьогодні, 17:23
Аварія на Волині: на перехресті не розминулись Ford і BMW
Сьогодні, 17:11
Причиною вибуху міномета «Молот» на Рівненському полігоні стало подвійне заряджання, - Луценко
Сьогодні, 16:57
У Польщі волинянин отримав довічне ув'язнення за вбивство
Сьогодні, 16:34