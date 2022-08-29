У луцькому ЦНАПі запровадили нову послугу





Про це інформує Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на своїй сторінці у



"від сьогодні у ЦНАП можна повідомити показник електролічильника для побутових споживачів Луцька та Луцького району, заповнивши відповідну форму на рецепції та вкинувши її у спеціальну скриньку! У формі необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, номер особового рахунку, адресу, телефон та показники лічильника", - йдеться у повідомлені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому ЦНАПі від 27 вересня можна повідомити показник електролічильника.Про це інформує Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку на своїй сторінці у facebook "від сьогодні у ЦНАП можна повідомити показник електролічильника для побутових споживачів Луцька та Луцького району, заповнивши відповідну форму на рецепції та вкинувши її у спеціальну скриньку! У формі необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові, номер особового рахунку, адресу, телефон та показники лічильника", - йдеться у повідомлені.

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