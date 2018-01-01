Стало відомо, у якій країні відбудеться Євро-2024

27 вересня у швейцарському Ньйоні відбулося засідання виконавчого комітету УЄФА, де обрали місце проведення Євро-2024. Господарем турніру стала Німеччина.На проведення континентального форуму претендували Німеччина та Туреччина. Німці неодноразово приймали великі футбольні турніри (востаннє у 2006 році), тоді як у турків подібний досвід відсутній.Сама процедура вибору місця проведення Євро-2024 складалася з трьох частин.Спочатку відбулися презентації двох кандидатів. В ході презентації представники кожної з двох асоціацій представили відеоролик, після чого протягом 15 хвилин відповідали на питання. Потім члени виконкому отримали оціночні звіти по кожній заявці, які були підготовлені адміністрацією європейського футбольного союзу.Після цього і відбулося голосування, в якому представники Німеччини і Туреччини не брали участі.Нагадаємо, чинним чемпіоном Європи є Португалія, яка стала переможцем Євро-2016 на полях Франції. Чемпіонат Європи-2020 пройде одразу у 12 країнах Європи.