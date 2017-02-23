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Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му

Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му
Народний депутат України з Волині від "Народного фронту" Ігор Лапін нагадав про обставини та події, які передували обіцянці Президента України Петра Порошенка швидко закінчити війну на Донбасі, і за яку глава держави вже перепросив перед українцями.

Про це Лапін заявив у ток-шоу "Прямий ефір".

"Заклики до того, що ми маємо зробити, що от ми мали закінчити… ми обіцяли закінчити війну за два тижні АТО. Знаєте, коли ці слова звучали, а я якраз тоді був там, там було 500 переляканих "гопників" в наколках, які не мали фактично нічого. Я весь Луганськ от так вокруг обійшов. І все, що там є, всі населені пункти… Тобто він був відрізаний. Все. Поки не зайшла перша колона білих КамАЗів. Одна частина колони зайшла в Луганськ і там стала групіровка Збройних сил РФ, близько 14 тисяч. А друга пішла в сторону Іловайська, на Донецьку область. От і все.

Тому зараз говорити, що ми там обіцяли, от влада прийшла… Я не хочу бути бронежилетом у президента. Але коли він це говорив, там не було жодного російського танка. Там були найманці, там були "гопники", там будь-хто був. Там були, знаєте, "казаки"-туристи і так далі. але там не було регулярних Збройних сил РФ.

Тому що в червні місяці сепаратисти закінчилися. Я вам це відверто кажу. І після звільнення міста Щастя в Луганській області сепаратисти… ну, ще біля Металіста було пару от тих от переляканих і уколотих. Все. З моменту, як ми пішли проривати Луганський аеропорту блокаду, з моменту Георгіївки, Лутугине, Успенка, ми воювали виключно з громадянами РФ. А вже під Хрящуватим, Луганський аеропорт в тому числі, ми вже воювали з регулярними силами Російської Федерації.

І говорити, що якусь обіцянку хтось не виконав? Ще раз наголошую: неблагодарне діло – бути бронежилетом у президента сьогодні. Але я за справедливість. І коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ. Після того вони туди зайшли. І мир любою ціною мене не влаштовує", - наголосив депутат.



Президент України Петро Порошенко вибачився перед українцями за свою обіцянку в 2014 році, після перемоги на президентських виборах, швидко закінчити війну на Донбасі, про це він заявив під час заходів в Дніпрі з нагоди святкування Дня прапора.

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Теги: Ігор Лапін, Петро Порошенко, війна
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Коментарі 1
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Хеорой лапін!смішно...мародер
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