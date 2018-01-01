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У «Протилежному погляді» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем

У «Протилежному погляді» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем
У програмі «Протилежний погляд» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем.

Про це повідомляють автори програми.

В ексклюзивному інтерв’ю з виконувачем обов’язків керівника Державного агентства лісових ресурсів, депутатом Волинської обласної ради Володимиром Бондарем говоритимуть про стрілянину в Ботанічному заказнику «Воротнів», про припинення незаконної вирубки дерев, про боротьбу з контрабандою лісу та нелегальними бурштинокопачами.

Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці о 17:35 на телеканалі «Нова Волинь» та у неділю о 19:30.



У «Протилежному погляді» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем

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Теги: Протилежний погляд, Володимир Бондар, ліс, Волинь
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