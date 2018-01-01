У «Протилежному погляді» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем
Сьогодні, 20:00
У програмі «Протилежний погляд» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем.
Про це повідомляють автори програми.
В ексклюзивному інтерв’ю з виконувачем обов’язків керівника Державного агентства лісових ресурсів, депутатом Волинської обласної ради Володимиром Бондарем говоритимуть про стрілянину в Ботанічному заказнику «Воротнів», про припинення незаконної вирубки дерев, про боротьбу з контрабандою лісу та нелегальними бурштинокопачами.
Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці о 17:35 на телеканалі «Нова Волинь» та у неділю о 19:30.
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Про це повідомляють автори програми.
В ексклюзивному інтерв’ю з виконувачем обов’язків керівника Державного агентства лісових ресурсів, депутатом Волинської обласної ради Володимиром Бондарем говоритимуть про стрілянину в Ботанічному заказнику «Воротнів», про припинення незаконної вирубки дерев, про боротьбу з контрабандою лісу та нелегальними бурштинокопачами.
Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці о 17:35 на телеканалі «Нова Волинь» та у неділю о 19:30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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