У «Протилежному погляді» – ексклюзивне інтерв’ю з Володимиром Бондарем

Володимиром Бондарем.



Про це повідомляють автори програми.



В ексклюзивному інтерв’ю з виконувачем обов’язків керівника Державного агентства лісових ресурсів, депутатом Волинської обласної ради Володимиром Бондарем говоритимуть про стрілянину в Ботанічному заказнику «Воротнів», про припинення незаконної вирубки дерев, про боротьбу з контрабандою лісу та нелегальними бурштинокопачами.



Дивіться прямий ефір цієї п’ятниці о 17:35 на телеканалі «Нова Волинь» та у неділю о 19:30.









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