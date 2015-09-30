вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

США передали Україні патрульні катери

США передали Україні патрульні катери
В американському місті Балтимор пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island («Айленд») Україні.

Про це повідомляє Українська правда.

«Перші два човни класу «Island» стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами", - зазначив президент Петро Порошенко.

Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing.

Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.

Передача двох озброєних катерів Берегової охорони виникла у зв'язку зі зростанням напруги між Україною та РФ в Азовському морі протягом останніх тижнів. І Київ, і США звинувачують Москву у втручанні в українське судноплавство в регіоні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: США, Україна, зброя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинський ведучий розповів про інтерв’ю, які лишили «певний післясмак»
Сьогодні, 22:03
США передали Україні патрульні катери
Сьогодні, 21:49
Менеджер банку в Луцьку за 400 гривень «зливав» клієнтську базу
Сьогодні, 21:14
Біля Луцька відбудеться фестиваль професій
Сьогодні, 20:39
Коли давалась ця обіцянка, там не було російських військ, там були гопники, – Лапін про слова Порошенка у 2014-му
Сьогодні, 20:22
Схожі новини
Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів» Держдеп США схвалив постачання до України «Джавелінів»
02 березень, 05:57
Україна отримає від США оборонне озброєння Україна отримає від США оборонне озброєння
30 вересень, 2015, 03:25
Конгрес США закликає Обаму надати Україні летальне озброєння Конгрес США закликає Обаму надати Україні летальне озброєння
24 березень, 2015, 09:03
США постачатимуть в Україну безпілотники й броньовики США постачатимуть в Україну безпілотники й броньовики
11 березень, 2015, 18:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинський ведучий розповів про інтерв’ю, які лишили «певний післясмак»
Сьогодні, 22:03
 0
США передали Україні патрульні катери
Сьогодні, 21:49
 0
Тарас Шкітер: «Я дуже критичний і до себе, і до людей, з якими працюю»
Сьогодні, 21:45
 0
Менеджер банку в Луцьку за 400 гривень «зливав» клієнтську базу
Сьогодні, 21:14
 0
Біля Луцька відбудеться фестиваль професій
Сьогодні, 20:39
 0
Медіа
відео
1/8