США передали Україні патрульні катери





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«Перші два човни класу «Island» стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами", - зазначив президент Петро Порошенко.



Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing.



Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.



Передача двох озброєних катерів Берегової охорони виникла у зв'язку зі зростанням напруги між Україною та РФ в Азовському морі протягом останніх тижнів. І Київ, і США звинувачують Москву у втручанні в українське судноплавство в регіоні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В американському місті Балтимор пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island («Айленд») Україні.Про це повідомляє Українська правда «Перші два човни класу «Island» стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами", - зазначив президентЙдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing.Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.Передача двох озброєних катерів Берегової охорони виникла у зв'язку зі зростанням напруги між Україною та РФ в Азовському морі протягом останніх тижнів. І Київ, і США звинувачують Москву у втручанні в українське судноплавство в регіоні.

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