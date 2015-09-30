США передали Україні патрульні катери
Сьогодні, 21:49
В американському місті Балтимор пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island («Айленд») Україні.
Про це повідомляє Українська правда.
«Перші два човни класу «Island» стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами", - зазначив президент Петро Порошенко.
Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing.
Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.
Передача двох озброєних катерів Берегової охорони виникла у зв'язку зі зростанням напруги між Україною та РФ в Азовському морі протягом останніх тижнів. І Київ, і США звинувачують Москву у втручанні в українське судноплавство в регіоні.
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Про це повідомляє Українська правда.
«Перші два човни класу «Island» стануть ще однією цеглиною в зміцненні військово-морського альянсу між українським та американським народами", - зазначив президент Петро Порошенко.
Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing.
Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.
Передача двох озброєних катерів Берегової охорони виникла у зв'язку зі зростанням напруги між Україною та РФ в Азовському морі протягом останніх тижнів. І Київ, і США звинувачують Москву у втручанні в українське судноплавство в регіоні.
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