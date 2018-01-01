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Волинський ведучий розповів про інтерв’ю, які лишили «певний післясмак»

Волинський ведучий розповів про інтерв’ю, які лишили «певний післясмак»
Декілька інтерв’ю у рамках програми «Протилежний погляд Live» залишили певний післясмак у ведучого та продюсера Тараса Шкітера.

Про це йдеться в інтерв’ю Шкітера виданню Конкурент.

Телеведучий зізнався, що декілька інтерв'ю залишили певний післясмак. «Зокрема з Іриною Фаріон. Після нашої з нею розмови Олександра (редактор «Протилежного Погляду» Олександра Куртеєва, – «К») почала знаходити десятки новин в провідних російських ЗМІ про наш ефір», - каже Тарас Шкітер.

Він нагадав, що заяви Ірини Фаріон були доволі гучними, і в Росії її слова активно використали в інформаційній війні проти України. «Загалом на Youtube, Facebook було зафіксовано кілька десятків тисяч переглядів цього випуску. Можна сказати, що саме в рамках нашого ток-шоу Ірина Фаріон була почута. Мені здається, що це теж показник успіху проекту», - сказав Шкітер.

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«Окрім цього, хочу пригадати інтерв'ю з Іриною Луценко. Запам'ятався саме той емоційний стан приїзду до Києва, робота в АП (Адміністрації Президента – "К."), спілкування з людьми, які нам допомогли організувати це все, ну і, звісно ж, бесіда з самою Луценко», - додав він.

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Теги: Тарас Шкітер, ЗМІ
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