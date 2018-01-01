Біля главку волинської поліції – акція на підтримку постраждалих активістів





Акція відбулася у четвер, 27 вересня, - пише



Активісти принесли з собою плакати: «Мовчання вбиває», «Хто замовив активістів?», «Хто замовив Катю Гандзюк?»



За словами депутата міськради Павла Данильчука, останнім часом почастішали напади на українців з активною громадянською позицією, зокрема – резонансний замах на життя радника мера Херсона Катерину Гандзюк.



«Ніхто сьогодні не знає, хто замовив Катерину Гандзюк, хто замових всіх інших 40 активістів. Деякі з них вбиті. Останній напад вогнепальний на керівника партії «Сила людей» в Одесі». Ці всі напади відбулися неспроста: хочуть залякати патріотично налаштованих людей, які мають свою громадянську позицію», – сказав він.



Учасники акції передали звернення з вимогами належного розслідування нападів на українців.



Після цього активісти зустрілися із начальником головного управлінні поліції на Волині Петром Шпигою.



Громадський діяч Сергій Чуріков нагадав про своє побиття і що досі винні не покарані.



«На даний час підозру оголосити не можемо, але ми знаємо хто це зробив. Ми хочемо, щоб винні дійсно понесли покарання, тому продовжуємо збирати необхідні факти», – повідомив Шпига.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля будівлі обласного управління поліції у Луцьку влаштували громадську акцію, щоб підтримати постраждалих активістів.Акція відбулася у четвер, 27 вересня, - пише Район. Луцьк Активісти принесли з собою плакати: «Мовчання вбиває», «Хто замовив активістів?», «Хто замовив Катю Гандзюк?»За словами депутата міськради, останнім часом почастішали напади на українців з активною громадянською позицією, зокрема – резонансний замах на життя радника мера Херсона Катерину Гандзюк.«Ніхто сьогодні не знає, хто замовив Катерину Гандзюк, хто замових всіх інших 40 активістів. Деякі з них вбиті. Останній напад вогнепальний на керівника партії «Сила людей» в Одесі». Ці всі напади відбулися неспроста: хочуть залякати патріотично налаштованих людей, які мають свою громадянську позицію», – сказав він.Учасники акції передали звернення з вимогами належного розслідування нападів на українців.Після цього активісти зустрілися із начальником головного управлінні поліції на ВолиніГромадський діячнагадав про своє побиття і що досі винні не покарані.«На даний час підозру оголосити не можемо, але ми знаємо хто це зробив. Ми хочемо, щоб винні дійсно понесли покарання, тому продовжуємо збирати необхідні факти», – повідомив Шпига.

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