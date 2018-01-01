Біля главку волинської поліції – акція на підтримку постраждалих активістів
Сьогодні, 23:11
Біля будівлі обласного управління поліції у Луцьку влаштували громадську акцію, щоб підтримати постраждалих активістів.
Акція відбулася у четвер, 27 вересня, - пише Район. Луцьк.
Активісти принесли з собою плакати: «Мовчання вбиває», «Хто замовив активістів?», «Хто замовив Катю Гандзюк?»
За словами депутата міськради Павла Данильчука, останнім часом почастішали напади на українців з активною громадянською позицією, зокрема – резонансний замах на життя радника мера Херсона Катерину Гандзюк.
«Ніхто сьогодні не знає, хто замовив Катерину Гандзюк, хто замових всіх інших 40 активістів. Деякі з них вбиті. Останній напад вогнепальний на керівника партії «Сила людей» в Одесі». Ці всі напади відбулися неспроста: хочуть залякати патріотично налаштованих людей, які мають свою громадянську позицію», – сказав він.
Учасники акції передали звернення з вимогами належного розслідування нападів на українців.
Після цього активісти зустрілися із начальником головного управлінні поліції на Волині Петром Шпигою.
Громадський діяч Сергій Чуріков нагадав про своє побиття і що досі винні не покарані.
«На даний час підозру оголосити не можемо, але ми знаємо хто це зробив. Ми хочемо, щоб винні дійсно понесли покарання, тому продовжуємо збирати необхідні факти», – повідомив Шпига.
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Акція відбулася у четвер, 27 вересня, - пише Район. Луцьк.
Активісти принесли з собою плакати: «Мовчання вбиває», «Хто замовив активістів?», «Хто замовив Катю Гандзюк?»
За словами депутата міськради Павла Данильчука, останнім часом почастішали напади на українців з активною громадянською позицією, зокрема – резонансний замах на життя радника мера Херсона Катерину Гандзюк.
«Ніхто сьогодні не знає, хто замовив Катерину Гандзюк, хто замових всіх інших 40 активістів. Деякі з них вбиті. Останній напад вогнепальний на керівника партії «Сила людей» в Одесі». Ці всі напади відбулися неспроста: хочуть залякати патріотично налаштованих людей, які мають свою громадянську позицію», – сказав він.
Учасники акції передали звернення з вимогами належного розслідування нападів на українців.
Після цього активісти зустрілися із начальником головного управлінні поліції на Волині Петром Шпигою.
Громадський діяч Сергій Чуріков нагадав про своє побиття і що досі винні не покарані.
«На даний час підозру оголосити не можемо, але ми знаємо хто це зробив. Ми хочемо, щоб винні дійсно понесли покарання, тому продовжуємо збирати необхідні факти», – повідомив Шпига.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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