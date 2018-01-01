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Біля главку волинської поліції – акція на підтримку постраждалих активістів

Біля главку волинської поліції – акція на підтримку постраждалих активістів
Біля будівлі обласного управління поліції у Луцьку влаштували громадську акцію, щоб підтримати постраждалих активістів.

Акція відбулася у четвер, 27 вересня, - пише Район. Луцьк.

Активісти принесли з собою плакати: «Мовчання вбиває», «Хто замовив активістів?», «Хто замовив Катю Гандзюк?»

За словами депутата міськради Павла Данильчука, останнім часом почастішали напади на українців з активною громадянською позицією, зокрема – резонансний замах на життя радника мера Херсона Катерину Гандзюк.

«Ніхто сьогодні не знає, хто замовив Катерину Гандзюк, хто замових всіх інших 40 активістів. Деякі з них вбиті. Останній напад вогнепальний на керівника партії «Сила людей» в Одесі». Ці всі напади відбулися неспроста: хочуть залякати патріотично налаштованих людей, які мають свою громадянську позицію», – сказав він.

Учасники акції передали звернення з вимогами належного розслідування нападів на українців.

Після цього активісти зустрілися із начальником головного управлінні поліції на Волині Петром Шпигою.

Громадський діяч Сергій Чуріков нагадав про своє побиття і що досі винні не покарані.

«На даний час підозру оголосити не можемо, але ми знаємо хто це зробив. Ми хочемо, щоб винні дійсно понесли покарання, тому продовжуємо збирати необхідні факти», – повідомив Шпига.

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Теги: акція, Луцьк
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