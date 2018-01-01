28 вересня на Волині: гортаючи календар

Любов Серба (на фото).



Також День народження 28 вересня святкують журналіст Мирослава Манелюк, футболіст і тренер Олександр Кирилюк, журналістка і громадська діячка Наталія Самчинська, заступник начальника відділу Луцької міськради Жанна Перун, волонтер, депутат Ківерцівської міської ради Сергій Гетманчук.



28 вересня іменини відзначають чоловіки, яких назвали Микитами, Стефанами та Максимами.



ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.



У Луцьку цього дня у 2001 році почесним лучанином став народний артист України, художній керівник ансамблю «Світязь» Волинської обласної філармонії Василь Зінкевич.

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