Через смерть породіллі після пологів на Волині проведуть розслідування





Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк, - повідомляє



Нагадаємо, 44–річна жінка народжувала у Володимир-Волинському пологовому будинку. Немовля з’явилося на світ здоровим, а от у породіллі почалися ускладнення. Пацієнтку перевели у реанімаційне відділення обласної лікарні, а звідти — у Луцьку міську на гемодіаліз. Втім, врятувати маму вісьмох дітей медики не змогли.



У селі вважають, що біда сталася через халатність районних лікарів, адже були вихідні дні, і їй не приділили належної уваги.



Головний лікар Володимир–Волинського територіального медичного об’єднання Олександр Клачук не коментує смерть пацієнтки.



А очільник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк запевняє: проведуть внутрішнє службове розслідування. Ситуацію детально вивчить спеціальна комісія, яку створять найближчим часом, адже на такі неординарні випадки завжди має бути реакція.



За його словами, наразі звернення від родини померлої про халатність чи вину медиків до управління не надходило. Якщо ж такі скарги будуть, у тому числі і до правоохоронних органів, — подію розслідуватимуть як кримінальну справу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незабаром спеціально створена комісія проведе внутрішнє розслідування смерті волинянка після пологів.Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА, - повідомляє Волинь-нова Нагадаємо, 44–річна. Немовля з’явилося на світ здоровим, а от у породіллі почалися ускладнення. Пацієнтку перевели у реанімаційне відділення обласної лікарні, а звідти — у Луцьку міську на гемодіаліз. Втім, врятувати маму вісьмох дітей медики не змогли.У селі вважають, що біда сталася через халатність районних лікарів, адже були вихідні дні, і їй не приділили належної уваги.Головний лікар Володимир–Волинського територіального медичного об’єднанняне коментує смерть пацієнтки.А очільник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк запевняє: проведуть внутрішнє службове розслідування. Ситуацію детально вивчить спеціальна комісія, яку створять найближчим часом, адже на такі неординарні випадки завжди має бути реакція.За його словами, наразі звернення від родини померлої про халатність чи вину медиків до управління не надходило. Якщо ж такі скарги будуть, у тому числі і до правоохоронних органів, — подію розслідуватимуть як кримінальну справу.

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