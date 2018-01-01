вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через смерть породіллі після пологів на Волині проведуть розслідування

Через смерть породіллі після пологів на Волині проведуть розслідування
Незабаром спеціально створена комісія проведе внутрішнє розслідування смерті волинянка після пологів.

Про це заявив начальник управління охорони здоров’я Волинської ОДА Ігор Ващенюк, - повідомляє Волинь-нова.

Нагадаємо, 44–річна жінка народжувала у Володимир-Волинському пологовому будинку. Немовля з’явилося на світ здоровим, а от у породіллі почалися ускладнення. Пацієнтку перевели у реанімаційне відділення обласної лікарні, а звідти — у Луцьку міську на гемодіаліз. Втім, врятувати маму вісьмох дітей медики не змогли.

У селі вважають, що біда сталася через халатність районних лікарів, адже були вихідні дні, і їй не приділили належної уваги.

Головний лікар Володимир–Волинського територіального медичного об’єднання Олександр Клачук не коментує смерть пацієнтки.

А очільник управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації Ігор Ващенюк запевняє: проведуть внутрішнє службове розслідування. Ситуацію детально вивчить спеціальна комісія, яку створять найближчим часом, адже на такі неординарні випадки завжди має бути реакція.

За його словами, наразі звернення від родини померлої про халатність чи вину медиків до управління не надходило. Якщо ж такі скарги будуть, у тому числі і до правоохоронних органів, — подію розслідуватимуть як кримінальну справу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Марина Порошенко не приїде у Луцьк
Сьогодні, 08:30
Через смерть породіллі після пологів на Волині проведуть розслідування
Сьогодні, 08:09
Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку
Сьогодні, 06:48
Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової
Сьогодні, 05:42
На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
Сьогодні, 05:10
Схожі новини
На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
Сьогодні, 05:10
Трагедія на Волині: після пологів померла жінка Трагедія на Волині: після пологів померла жінка
25 вересень, 13:02
Вчителі не винні, - комісія про смерть першокласниці на Волині. ВІДЕО Вчителі не винні, - комісія про смерть першокласниці на Волині. ВІДЕО
20 вересень, 17:57
Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата Волиняни знайшли на подвір'ї тіло свого брата
17 вересень, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Марина Порошенко не приїде у Луцьк
Сьогодні, 08:30
 0
Через смерть породіллі після пологів на Волині проведуть розслідування
Сьогодні, 08:09
 0
Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку
Сьогодні, 06:48
 0
Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової
Сьогодні, 05:42
 0
На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
Сьогодні, 05:10
 0
Медіа
відео
1/8