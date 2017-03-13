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Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової

Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової
На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 59 боєприпасів часів Другої Світової війни.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 59 артилерійських снарядів, знайдені селянами поблизу села Рудка Старовижівського району.

Боєприпаси знищено у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.

Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової

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Теги: арсенал, Волинь
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