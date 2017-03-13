Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової





Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.



Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 59 артилерійських снарядів, знайдені селянами поблизу села Рудка Старовижівського району.



Боєприпаси знищено у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.





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