Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової
Сьогодні, 05:42
На Волині піротехніки ДСНС знешкодили 59 боєприпасів часів Другої Світової війни.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 59 артилерійських снарядів, знайдені селянами поблизу села Рудка Старовижівського району.
Боєприпаси знищено у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 59 артилерійських снарядів, знайдені селянами поблизу села Рудка Старовижівського району.
Боєприпаси знищено у встановленому порядку в спеціально відведеному для цього місці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку
Сьогодні, 06:48
Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової
Сьогодні, 05:42
На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
Сьогодні, 05:10
Туризм на Волині: стратегія і гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 03:43
Монетизація субсидій: як нараховуватимуть живі гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 02:55