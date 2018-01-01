Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку





Про це йшлося під час засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, - передає інтернет-видання



Нагадаємо, 22 серпня управління охорони здоров’я Луцької міської ради оголосило про початок проведення конкурсу.



Відомо, що на посаду директора претендували два медика. Зокрема виконувач обов'язків головного лікаря «Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги №2» Віктор Пахарчук та заступник директора з медичного обслуговування населення КЗ «Луцький центр первинної медичної допомоги» (поліклініка №1) Тетяна Трач.



Так, переможцем конкурсу стала Тетяна Трач. До слова, медик є дружиною завідувача опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні Романа Трача.



Нагадаємо, у Луцьку в рамках медичної реформи лікарні отримали статус комунальних підприємств.



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