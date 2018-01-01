вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку

Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку
Повідомили, хто очолить КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги №2».

Про це йшлося під час засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, - передає інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, 22 серпня управління охорони здоров’я Луцької міської ради оголосило про початок проведення конкурсу.

Відомо, що на посаду директора претендували два медика. Зокрема виконувач обов'язків головного лікаря «Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги №2» Віктор Пахарчук та заступник директора з медичного обслуговування населення КЗ «Луцький центр первинної медичної допомоги» (поліклініка №1) Тетяна Трач.

Так, переможцем конкурсу стала Тетяна Трач. До слова, медик є дружиною завідувача опікового відділення Луцької міської клінічної лікарні Романа Трача.

Нагадаємо, у Луцьку в рамках медичної реформи лікарні отримали статус комунальних підприємств.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку
Сьогодні, 06:48
Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової
Сьогодні, 05:42
На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
Сьогодні, 05:10
Туризм на Волині: стратегія і гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 03:43
Монетизація субсидій: як нараховуватимуть живі гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
Схожі новини
Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя
20 вересень, 11:55
Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО Луцькій поліклініці замість древнього рентгену купили новий. ФОТО
16 серпень, 15:42
У Луцьку відкрили амбулаторію. ФОТО У Луцьку відкрили амбулаторію. ФОТО
11 липень, 14:40
«Ситуація у нас в медицині постійно погіршувалась, тому реформа була необхідна», – Андрій Покровський «Ситуація у нас в медицині постійно погіршувалась, тому реформа була необхідна», – Андрій Покровський
09 травень, 16:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку
Сьогодні, 06:48
 0
Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової
Сьогодні, 05:42
 0
На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
Сьогодні, 05:10
 0
Туризм на Волині: стратегія і гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 03:43
 0
Монетизація субсидій: як нараховуватимуть живі гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
 0
Медіа
відео
1/8