Торгівля алкосурогатом влетіла лучанці у копієчку
Сьогодні, 00:03
Луцький міськрайонний суд за торгівлю сурогатним алкоголем зобов’язав лучанку сплатити штраф 2550 гривень з конфіскацією продукції та судовий збір.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Жінка реалізувала заборонену продукцію на ринку «Лучеськ», що на проспекті Відродження, 1.
Факт продажу зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та склав на порушницю адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП, який був переданий на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Постановою суду на порушницю накладено штраф.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Жінка реалізувала заборонену продукцію на ринку «Лучеськ», що на проспекті Відродження, 1.
Факт продажу зафіксував інспектор департаменту муніципальної варти Луцької міської ради та склав на порушницю адміністративний протокол за ч. 4 ст. 156 КУпАП, який був переданий на розгляд до Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Постановою суду на порушницю накладено штраф.
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