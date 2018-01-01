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На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО

На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
У ДТП на Тернопільщині загинуло троє людей, серед яких - монах та його помічниця зі Світязького Петро-Павлівського монастиря.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Чорний Ліс Збаразького району, зіткнулося два автомобілі. В результаті удару три людини загинули на місці події.

Тернопільські правоохоронці встановлюють причину автопригоди.

Як з'ясувалося згодом, серед загиблих – монах Світязького Петро-Павлівського монастиря та монахиня, яка жила і працювала в обителі.

Поховали ієромонаха Харитона та монахиню Пелагію на території Світязького монастиря 27 вересня.

Віддати останню шану служителям монастиря приїхали рідні та знайомі з Любомльського, Ковельського, Камінь-Каширського районів, парафіяни Світязького монастиря.

Про покійних, які жили у монастирі понад три роки, у священиків Шацького благочиння, монахів Світязького монастиря та парафіян - лише хороші відгуки.


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Теги: ДТП, смерть, Волинь
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