На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО





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На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Чорний Ліс Збаразького району, зіткнулося два автомобілі. В результаті удару три людини загинули на місці події.



Тернопільські правоохоронці встановлюють причину автопригоди.



Як з'ясувалося згодом, серед загиблих – монах Світязького Петро-Павлівського монастиря та монахиня, яка жила і працювала в обителі.



Поховали ієромонаха Харитона та монахиню Пелагію на території Світязького монастиря 27 вересня.



Віддати останню шану служителям монастиря приїхали рідні та знайомі з Любомльського, Ковельського, Камінь-Каширського районів, парафіяни Світязького монастиря.



Про покійних, які жили у монастирі понад три роки, у священиків Шацького благочиння, монахів Світязького монастиря та парафіян - лише хороші відгуки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДТП на Тернопільщині загинуло троє людей, серед яких - монах та його помічниця зі Світязького Петро-Павлівського монастиря.Про це повідомляє Район. Шацьк На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Чорний Ліс Збаразького району, зіткнулося два автомобілі. В результаті удару три людини загинули на місці події.Тернопільські правоохоронці встановлюють причину автопригоди.Як з'ясувалося згодом, серед загиблих – монах Світязького Петро-Павлівського монастиря та монахиня, яка жила і працювала в обителі.Поховали ієромонахата монахинюна території Світязького монастиря 27 вересня.Віддати останню шану служителям монастиря приїхали рідні та знайомі з Любомльського, Ковельського, Камінь-Каширського районів, парафіяни Світязького монастиря.Про покійних, які жили у монастирі понад три роки, у священиків Шацького благочиння, монахів Світязького монастиря та парафіян - лише хороші відгуки.

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