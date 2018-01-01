На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
Сьогодні, 05:10
У ДТП на Тернопільщині загинуло троє людей, серед яких - монах та його помічниця зі Світязького Петро-Павлівського монастиря.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Чорний Ліс Збаразького району, зіткнулося два автомобілі. В результаті удару три людини загинули на місці події.
Тернопільські правоохоронці встановлюють причину автопригоди.
Як з'ясувалося згодом, серед загиблих – монах Світязького Петро-Павлівського монастиря та монахиня, яка жила і працювала в обителі.
Поховали ієромонаха Харитона та монахиню Пелагію на території Світязького монастиря 27 вересня.
Віддати останню шану служителям монастиря приїхали рідні та знайомі з Любомльського, Ковельського, Камінь-Каширського районів, парафіяни Світязького монастиря.
Про покійних, які жили у монастирі понад три роки, у священиків Шацького благочиння, монахів Світязького монастиря та парафіян - лише хороші відгуки.
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
На автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Чорний Ліс Збаразького району, зіткнулося два автомобілі. В результаті удару три людини загинули на місці події.
Тернопільські правоохоронці встановлюють причину автопригоди.
Як з'ясувалося згодом, серед загиблих – монах Світязького Петро-Павлівського монастиря та монахиня, яка жила і працювала в обителі.
Поховали ієромонаха Харитона та монахиню Пелагію на території Світязького монастиря 27 вересня.
Віддати останню шану служителям монастиря приїхали рідні та знайомі з Любомльського, Ковельського, Камінь-Каширського районів, парафіяни Світязького монастиря.
Про покійних, які жили у монастирі понад три роки, у священиків Шацького благочиння, монахів Світязького монастиря та парафіян - лише хороші відгуки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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