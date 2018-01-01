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З початку року українці купили 2 мільйони QR-квитків на транспорт*

З початку року українці купили 2 мільйони QR-квитків на транспорт*
З початку 2018 року українці купили понад 2 мільйони електронних QR-квитків для оплати проїзду в міському транспорті. Як повідомили в ПриватБанку, який активно впроваджує найдоступнішу технологію електронного квитка в Україні, сьогодні оплата проїзду за допомогою смартфону та QR-коду працює в громадському транспорті 20 українських міст.


«Українці вже звикли оплачувати проїзд у транспорті смартфонами, а невдовзі для цього не потрібно буде й QR-кодів – перший проект добового електронного квитка вже працює в Дніпрі та готується до запуску в інших містах, – говорить заступник керівника напрямку платежів і переказів ПриватБанку Артем Фесько. – Якщо карткова оплата проїзду вимагає фантастичних інвестицій в інфраструктуру, то запуск електронного квитка можливий без капіталовкладень у будь-якому місті».


Для оплати проїзду QR-кодом потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 ПриватБанку та відсканувати зображення на стикерах, розміщених у салоні транспорту. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде «закомпостирувати» в смартфоні та показати кондуктору або контролеру. Банківська комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.

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Теги: Приватбанк, реклама
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