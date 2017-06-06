Туризм на Волині: стратегія і гроші. ВІДЕО

Станіслав Ольшевський так не вважає.



Про це повідомляє



За словами чиновника планів є багато, але ж на їх втілення потрібне фінансування.



«У нас є чітка програма. Це наша стратегія, згідно з якою ми й працюємо. У нас бренд недавно створений, у нас є єдиний обласний веб-ресурс», – розповів Ольшевський.



Закордонних мандрівників неможливо заохотити відвідати область без реклами. Для цього новостворений сайт потрібно перекласти різними мовами світу, аби переглядати інформацію про визначні місця та пам'ятки могли мешканці різних країн. Було б добре брати участь в міжнародних виставках, форумах, але на все, мовляв, потрібні неабиякі кошти.



Детальніше – у сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Волинської обласної ради не підтримали програму розвитку туризму, пояснюючи це відсутністю стратегії. Натомість головний спеціаліст сектору туризму ОДАтак не вважає.Про це повідомляє Перший із посиланням на сюжет Sfera-TV Lutsk.За словами чиновника планів є багато, але ж на їх втілення потрібне фінансування.«У нас є чітка програма. Це наша стратегія, згідно з якою ми й працюємо. У нас бренд недавно створений, у нас є єдиний обласний веб-ресурс», – розповів Ольшевський.Закордонних мандрівників неможливо заохотити відвідати область без реклами. Для цього новостворений сайт потрібно перекласти різними мовами світу, аби переглядати інформацію про визначні місця та пам'ятки могли мешканці різних країн. Було б добре брати участь в міжнародних виставках, форумах, але на все, мовляв, потрібні неабиякі кошти.Детальніше – у сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію