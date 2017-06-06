вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Туризм на Волині: стратегія і гроші. ВІДЕО

Туризм на Волині: стратегія і гроші. ВІДЕО
Депутати Волинської обласної ради не підтримали програму розвитку туризму, пояснюючи це відсутністю стратегії. Натомість головний спеціаліст сектору туризму ОДА Станіслав Ольшевський так не вважає.

Про це повідомляє Перший із посиланням на сюжет Sfera-TV Lutsk.

За словами чиновника планів є багато, але ж на їх втілення потрібне фінансування.

«У нас є чітка програма. Це наша стратегія, згідно з якою ми й працюємо. У нас бренд недавно створений, у нас є єдиний обласний веб-ресурс», – розповів Ольшевський.

Закордонних мандрівників неможливо заохотити відвідати область без реклами. Для цього новостворений сайт потрібно перекласти різними мовами світу, аби переглядати інформацію про визначні місця та пам'ятки могли мешканці різних країн. Було б добре брати участь в міжнародних виставках, форумах, але на все, мовляв, потрібні неабиякі кошти.

Детальніше – у сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: туристи, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Туризм на Волині: стратегія і гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 03:43
Монетизація субсидій: як нараховуватимуть живі гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
З початку року українці купили 2 мільйони QR-квитків на транспорт*
Сьогодні, 01:53
Палицю можуть арештувати, - ЗМІ
Сьогодні, 01:16
Торгівля алкосурогатом влетіла лучанці у копієчку
Сьогодні, 00:03
Схожі новини
«Зелений велотуризм» стає дедалі популярнішим на Волині «Зелений велотуризм» стає дедалі популярнішим на Волині
20 липень, 05:54
Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті Волинянин власноруч встановив туристичні вказівники у рідному місті
17 липень, 02:45
Туристичний маршрут на Волині промаркували по-європейськи Туристичний маршрут на Волині промаркували по-європейськи
07 квітень, 05:03
У лісі на Волині українські та польські школярі змагалися з туризму У лісі на Волині українські та польські школярі змагалися з туризму
06 червень, 2017, 16:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Туризм на Волині: стратегія і гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 03:43
 0
Монетизація субсидій: як нараховуватимуть живі гроші. ВІДЕО
Сьогодні, 02:55
 0
З початку року українці купили 2 мільйони QR-квитків на транспорт*
Сьогодні, 01:53
 0
Палицю можуть арештувати, - ЗМІ
Сьогодні, 01:16
 0
Торгівля алкосурогатом влетіла лучанці у копієчку
Сьогодні, 00:03
 0
Медіа
відео
1/8