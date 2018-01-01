Монетизація субсидій: як нараховуватимуть живі гроші. ВІДЕО





Йдеться про отримувачів субсидій, які мають індивідуальне опалення. Поки що, незважаючи на рівень економії, держава поверне максимум 700 гривень за газ чи 135 за електрику, - повідомляють



Натомість уже з нового року уряд анонсує глобальну монетизацію субсидій, коли їх повністю видаватимуть живими грішми.



Фахівці вірять, коли субсидію людина отримає живими грішми – буде охота зекономити – бодай трохи скручувати батареї чи замінити лампочки на енергоощадні. Адже те, що залишиться, можна витратити на інші потреби.



Щоправда, є й інший ризик. Чи не захочеться українцям всю отриману суму витратити на себе, а не на комуналку. Тоді може виникнути просто колапс через масові неплатежі.



Як запобігти цьому в уряді вже продумали. Гроші планують переказувати на спеціальний банківський рахунок. З якого, насамперед, зніматимуть їх для оплати комуналки.



Фахівці кажуть, головна мета новації – аби зекономлені гроші були спрямовані саме на енергоощадність.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад мільйон українців отримають за економне споживання газу чи світла минулого опалювального сезону компенсацію від держави.Йдеться про отримувачів субсидій, які мають індивідуальне опалення. Поки що, незважаючи на рівень економії, держава поверне максимум 700 гривень за газ чи 135 за електрику, - повідомляють Факти ICTV Натомість уже з нового року уряд анонсує глобальну монетизацію субсидій, коли їх повністю видаватимуть живими грішми.Фахівці вірять, коли субсидію людина отримає живими грішми – буде охота зекономити – бодай трохи скручувати батареї чи замінити лампочки на енергоощадні. Адже те, що залишиться, можна витратити на інші потреби.Щоправда, є й інший ризик. Чи не захочеться українцям всю отриману суму витратити на себе, а не на комуналку. Тоді може виникнути просто колапс через масові неплатежі.Як запобігти цьому в уряді вже продумали. Гроші планують переказувати на спеціальний банківський рахунок. З якого, насамперед, зніматимуть їх для оплати комуналки.Фахівці кажуть, головна мета новації – аби зекономлені гроші були спрямовані саме на енергоощадність.

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