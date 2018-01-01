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Марина Порошенко не приїде у Луцьк

Марина Порошенко не приїде у Луцьк
Перша леді України Марина Порошенко не відвідає Волинь у рамках «Осіннього балу» для дітей та підлітків з особливими потребами.

Про це пише Волинь-Нова.

Нагадаємо, захід розпочнеться 28 вересня в приміщенні торгово-розважального центру «ПортCity» о 16:00.

У ньому візьмуть участь вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру, а також члени громадських організацій «Батьки дітей із синдромом Дауна», «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».

Серед почесних гостей буде танцюрист і хореограф Владислав Яма, який дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних бальних танців.

Як раніше повідомив голова облдержадміністрації Олександр Савченко, була запрошена на свято дружина Президента Марина Порошенко.

За останньою інформацією прес-служби облдержадміністрації, перша леді України не зможе відвідати Волинь.

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Теги: Марина Порошенко, Луцьк
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Коментарі 1
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правильно. Нафік їй та Волиньщина
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