Марина Порошенко не приїде у Луцьк





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Нагадаємо, захід розпочнеться 28 вересня в приміщенні торгово-розважального центру «ПортCity» о 16:00.



У ньому візьмуть участь вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру, а також члени громадських організацій «Батьки дітей із синдромом Дауна», «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».



Серед почесних гостей буде танцюрист і хореограф Владислав Яма, який дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних бальних танців.



Як раніше повідомив голова облдержадміністрації Олександр Савченко, була запрошена на свято дружина Президента Марина Порошенко.



За останньою інформацією прес-служби облдержадміністрації, перша леді України не зможе відвідати Волинь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перша леді України Марина Порошенко не відвідає Волинь у рамках «Осіннього балу» для дітей та підлітків з особливими потребами.Про це пише Волинь-Нова Нагадаємо, захід розпочнеться 28 вересня в приміщенні торгово-розважального центру «ПортCity» о 16:00.У ньому візьмуть участь вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру, а також члени громадських організацій «Батьки дітей із синдромом Дауна», «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».Серед почесних гостей буде танцюрист і хореограф, який дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних бальних танців.Як раніше повідомив голова облдержадміністрації, була запрошена на свято дружина Президента Марина Порошенко.За останньою інформацією прес-служби облдержадміністрації, перша леді України не зможе відвідати Волинь.

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