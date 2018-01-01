Марина Порошенко не приїде у Луцьк
Сьогодні, 08:30
Перша леді України Марина Порошенко не відвідає Волинь у рамках «Осіннього балу» для дітей та підлітків з особливими потребами.
Про це пише Волинь-Нова.
Нагадаємо, захід розпочнеться 28 вересня в приміщенні торгово-розважального центру «ПортCity» о 16:00.
У ньому візьмуть участь вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру, а також члени громадських організацій «Батьки дітей із синдромом Дауна», «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».
Серед почесних гостей буде танцюрист і хореограф Владислав Яма, який дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних бальних танців.
Як раніше повідомив голова облдержадміністрації Олександр Савченко, була запрошена на свято дружина Президента Марина Порошенко.
За останньою інформацією прес-служби облдержадміністрації, перша леді України не зможе відвідати Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь-Нова.
Нагадаємо, захід розпочнеться 28 вересня в приміщенні торгово-розважального центру «ПортCity» о 16:00.
У ньому візьмуть участь вихованці Луцького навчально-реабілітаційного центру, а також члени громадських організацій «Батьки дітей із синдромом Дауна», «Сильні діти», «Ресурсний центр «Кольорова капустинка», «Спілка батьків інвалідів із розладами аутичного спектру «Янголята», батьків дітей із психо-фізичними вадами розвитку «Повір у себе», Центр реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок».
Серед почесних гостей буде танцюрист і хореограф Владислав Яма, який дасть майстер-клас із виконання одного з традиційних бальних танців.
Як раніше повідомив голова облдержадміністрації Олександр Савченко, була запрошена на свято дружина Президента Марина Порошенко.
За останньою інформацією прес-служби облдержадміністрації, перша леді України не зможе відвідати Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
правильно. Нафік їй та Волиньщина
Останні новини
Марина Порошенко не приїде у Луцьк
Сьогодні, 08:30
Назвали майбутнього керівника поліклініки № 2 в Луцьку
Сьогодні, 06:48
Селяни знайшли на Волині чималий арсенал часів Другої світової
Сьогодні, 05:42
На Волині поховали монахів, які загинули в аварії. ФОТО
Сьогодні, 05:10