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У Константинополі навели докази незалежності української церкви від Росії

У Константинополі навели докази незалежності української церкви від Росії
Константинопольський патріархат обґрунтовує рішення надати Україні автокефалію. Він опублікував 29-сторінковий текст «Вселенський трон і церква України - кажуть документи», в якому наводяться дані з архівів, які доводять її незалежність від Московського патріархату.

Про це повідомляє російське видання РІА Новини, передає ТСН.

Історичне дослідження проводилося за підтримки освітнього фонду банку National Bank of Greece. У ньому стверджується, що Константинополь ніколи не передавав Київську митрополію, на основі якої виникла Українська церква, в канонічну територію Московського патріархату. Право хіротонії (священства), згідно з документом, було надано Москві «з фінансових причин», «з необхідності» і «носило тимчасовий характер».

«Офіційні документи свідчать про те, що Константинопольська церква ніколи не зраджувала де-юре свої канонічні права на церкву України ... Таким чином, Вселенський патріарх має право і обов'язок виявляти материнську турботу про церкву України в кожному випадку, коли вважатиме за необхідне», - пояснюється в тексті.

У Російській православній церкві розкритикували історичні дані, опубліковані Константинополем. Представники Московського патріархату підкреслили, що всі відомості потребують перевірки, а сама ситуація вимагає серйозної наукової дискусії. У РПЦ, наприклад, сказали, що у відомих документах не прописаний тимчасовий характер передачі Київської митрополії.

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Теги: церква, Україна, томос
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