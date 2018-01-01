вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 28 вересня

Курс валют у Луцьку на 28 вересня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.933, а продаж - 28.275.

Євро при купівлі становить - 32.573, при продажу - 33.261.

Курс російського рубля: купівля - 0.376, продаж - 0.436.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.150, продаж - 7.765.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля «Ягодина» створять термінали, які ліквідують черги вантажівок
Сьогодні, 09:26
Луцький фотограф поділився унікальною світлиною костелу
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 28 вересня
Сьогодні, 09:00
У Константинополі навели докази незалежності української церкви від Росії
Сьогодні, 08:53
Марина Порошенко не приїде у Луцьк
Сьогодні, 08:30
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 27 вересня Курс валют у Луцьку на 27 вересня
27 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 26 вересня Курс валют у Луцьку на 26 вересня
26 вересень, 09:03
Курс валют у Луцьку на 25 вересня Курс валют у Луцьку на 25 вересня
25 вересень, 09:00
Курс валют у Луцьку на 24 вересня Курс валют у Луцьку на 24 вересня
24 вересень, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині для надання допомоги постраждалим від насильства створять мобільні бригади
Сьогодні, 10:05
 0
Учень з Волині здобув «золото» на Міжнародному турнірі з греко-римської боротьби
Сьогодні, 09:57
 0
«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*
Сьогодні, 09:56
 0
BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО
Сьогодні, 09:39
 0
Біля «Ягодина» створять термінали, які ліквідують черги вантажівок
Сьогодні, 09:26
 0
Медіа
відео
1/8