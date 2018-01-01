Луцький фотограф поділився унікальною світлиною костелу
Сьогодні, 09:11
Луцький фотограф Віктор Чухрай сфотографував цікаве явище у костелі святих Петра і Павла.
Фото можна переглянути на сторінці митця у Facebook.
«Перед 12-ю, у інтер'єрі костелу, при сонячній погоді, можна спостерігати чудову, різноколірну світлову квітку, яку утворюють промені сонця, що падають через вітраж під куполом.
Виглядає, як певне чудо і можна тільки подивуватись генію архітекторів 400 років тому.
Заходьте і милуйтесь цим дивом», – йдеться у дописі.
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Фото можна переглянути на сторінці митця у Facebook.
«Перед 12-ю, у інтер'єрі костелу, при сонячній погоді, можна спостерігати чудову, різноколірну світлову квітку, яку утворюють промені сонця, що падають через вітраж під куполом.
Виглядає, як певне чудо і можна тільки подивуватись генію архітекторів 400 років тому.
Заходьте і милуйтесь цим дивом», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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