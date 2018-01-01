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Луцький фотограф поділився унікальною світлиною костелу

Луцький фотограф поділився унікальною світлиною костелу
Луцький фотограф Віктор Чухрай сфотографував цікаве явище у костелі святих Петра і Павла.

Фото можна переглянути на сторінці митця у Facebook.

«Перед 12-ю, у інтер'єрі костелу, при сонячній погоді, можна спостерігати чудову, різноколірну світлову квітку, яку утворюють промені сонця, що падають через вітраж під куполом.

Виглядає, як певне чудо і можна тільки подивуватись генію архітекторів 400 років тому.

Заходьте і милуйтесь цим дивом», – йдеться у дописі.

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Теги: фотограф, Луцьк
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