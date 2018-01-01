Луцький фотограф поділився унікальною світлиною костелу

Луцький фотографсфотографував цікаве явище у костелі святих Петра і Павла.Фото можна переглянути на сторінці митця у Facebook.«Перед 12-ю, у інтер'єрі костелу, при сонячній погоді, можна спостерігати чудову, різноколірну світлову квітку, яку утворюють промені сонця, що падають через вітраж під куполом.Виглядає, як певне чудо і можна тільки подивуватись генію архітекторів 400 років тому.Заходьте і милуйтесь цим дивом», – йдеться у дописі.