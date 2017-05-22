Біля «Ягодина» створять термінали, які ліквідують черги вантажівок





Аби частково ліквідувати ці проблеми ТзОВ «Комплекс Ягодин» почало відновлювати два термінали для вантажних автомобілів: експортного та імпортного. Це дозволить зменшувати черги на 300 вантажівок, які можуть розміщуватися на спеціально облаштованих територіях, - пише



Про те, як виглядатимуть і працюватимуть ці два термінали, розповіла під час зустрічі з депутатами обласної ради, представниками митниці, поліції та місцевої влади довірена особа інвестора Катерина Чугунна:



«На площі понад 11 гектарів (4,3 га – експортний термінал, 7,5 га – імпортний) розгорнеться діяльність терміналів з необхідною інфраструктурою для водіїв. Уже протягом півтора місяця тут кипить робота. В першу чергу її розчистили від чагарників, повністю замінили освітлення, зараз тривають реставраційні роботи огорожі. Найближчим часом заасфальтують під’їзні дороги та проведуть ямковий ремонт покриття».



За словами пані Катерини, на ці роботи вже витратили 5 мільйонів гривень, а загалом планують інвестувати близько 5 мільйонів доларів. Та ця сума не остаточна, адже постійно виникають якісь нюанси, які потрібно теж вирішувати.



«Ми вже закупили паркомати, що видаватимуть чеки, в яких вказуватимуть час заїзду вантажівки й орієнтовний час виїзду із терміналу. Це потрібно водієві для того, щоб орієнтуватися, скільки у нього є вільного часу. Хотілося б налагодити систему з митницею так, щоб розраховувати час його перебування на парковці терміналу залежно від кількості автомобілів, які будуть у нас на території, і від прохідної спроможності пункту пропуску», – додала Катерина Чугунна.



До речі, автомобільна стоянка новоствореного експортного терміналу зможе вміщати 300-400 вантажівок, що дозволить практично повністю ліквідувати черги на кордоні. Звісно, в’їзд на територію буде платним, орієнтовно 300-350 гривень. Водій автоматично матиме знижку на проживання в готелі «Ягодин» та на придбання пального на АЗС, що розташована поруч. Також цілодобово працюватиме кафе, де кожен зможе поїсти теж за прийнятну ціну.



«Ми тільки «за», щоб експортний термінал запустили в дію. Це дозволить зменшити кілометрові черги на кордоні, які є нашою основною проблемою та явищем, що негативно позначається на іміджі не лише митниці, а й усієї України, – наголосила у виступі в. о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець. – Але тут потрібно враховувати роботу ще й польської сторони, яка не працює з нами синхронно. Є обмежена пропускна спроможність на мості між Україною та Польщею».



З коментарів прикордонників і митників зрозуміло, що вони не проти створення додаткових терміналів поруч із пунктом пропуску «Ягодин». Та є нюанс: заїзд на митницю відбувається в порядку «живої» черги, тому ніхто не має права синхронізувати в’їзд з терміналу на територію митниці. Так як це й на законодавчому рівні не може бути. Водіїв ніхто не змушуватиме в примусовому порядку заїжджати на термінал. Вони на свій розсуд вирішуватимуть, де їм вигідніше чекати.



До речі, відкриття терміналів передбачає створення понад 300 робочих місць, адже працюватимуть вони сім днів на тиждень цілодобово. Це хороша можливість жителям не їхати за кордон на заробітки. Так як ТзОВ «Ягодин» зареєстроване на території Рівненської ОТГ, то податки йтимуть у місцевий бюджет, а це теж великий плюс.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найбільша проблема міжнародного пункту пропуску «Ягодин» – багатокілометрові черги, особливо з фур, через які виникають аварійні ситуації, обабіч доріг панує антисанітарія.Аби частково ліквідувати ці проблеми ТзОВ «Комплекс Ягодин» почало відновлювати два термінали для вантажних автомобілів: експортного та імпортного. Це дозволить зменшувати черги на 300 вантажівок, які можуть розміщуватися на спеціально облаштованих територіях, - пише Район.Любомль Про те, як виглядатимуть і працюватимуть ці два термінали, розповіла під час зустрічі з депутатами обласної ради, представниками митниці, поліції та місцевої влади довірена особа інвестора Катерина Чугунна:«На площі понад 11 гектарів (4,3 га – експортний термінал, 7,5 га – імпортний) розгорнеться діяльність терміналів з необхідною інфраструктурою для водіїв. Уже протягом півтора місяця тут кипить робота. В першу чергу її розчистили від чагарників, повністю замінили освітлення, зараз тривають реставраційні роботи огорожі. Найближчим часом заасфальтують під’їзні дороги та проведуть ямковий ремонт покриття».За словами пані Катерини, на ці роботи вже витратили 5 мільйонів гривень, а загалом планують інвестувати близько 5 мільйонів доларів. Та ця сума не остаточна, адже постійно виникають якісь нюанси, які потрібно теж вирішувати.«Ми вже закупили паркомати, що видаватимуть чеки, в яких вказуватимуть час заїзду вантажівки й орієнтовний час виїзду із терміналу. Це потрібно водієві для того, щоб орієнтуватися, скільки у нього є вільного часу. Хотілося б налагодити систему з митницею так, щоб розраховувати час його перебування на парковці терміналу залежно від кількості автомобілів, які будуть у нас на території, і від прохідної спроможності пункту пропуску», – додала Катерина Чугунна.До речі, автомобільна стоянка новоствореного експортного терміналу зможе вміщати 300-400 вантажівок, що дозволить практично повністю ліквідувати черги на кордоні. Звісно, в’їзд на територію буде платним, орієнтовно 300-350 гривень. Водій автоматично матиме знижку на проживання в готелі «Ягодин» та на придбання пального на АЗС, що розташована поруч. Також цілодобово працюватиме кафе, де кожен зможе поїсти теж за прийнятну ціну.«Ми тільки «за», щоб експортний термінал запустили в дію. Це дозволить зменшити кілометрові черги на кордоні, які є нашою основною проблемою та явищем, що негативно позначається на іміджі не лише митниці, а й усієї України, – наголосила у виступі в. о. заступника начальника Волинської митниці ДФС Тетяна Кравець. – Але тут потрібно враховувати роботу ще й польської сторони, яка не працює з нами синхронно. Є обмежена пропускна спроможність на мості між Україною та Польщею».З коментарів прикордонників і митників зрозуміло, що вони не проти створення додаткових терміналів поруч із пунктом пропуску «Ягодин». Та є нюанс: заїзд на митницю відбувається в порядку «живої» черги, тому ніхто не має права синхронізувати в’їзд з терміналу на територію митниці. Так як це й на законодавчому рівні не може бути. Водіїв ніхто не змушуватиме в примусовому порядку заїжджати на термінал. Вони на свій розсуд вирішуватимуть, де їм вигідніше чекати.До речі, відкриття терміналів передбачає створення понад 300 робочих місць, адже працюватимуть вони сім днів на тиждень цілодобово. Це хороша можливість жителям не їхати за кордон на заробітки. Так як ТзОВ «Ягодин» зареєстроване на території Рівненської ОТГ, то податки йтимуть у місцевий бюджет, а це теж великий плюс.

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