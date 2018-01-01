BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО
Сьогодні, 09:39
У Харкові на вулиці Достоєвського легковик BMW зіткнувся з маршрутним таксі.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області.
Аварія трапилася у четвер, 27 вересня, о 08:24.
46-річний водій автомобілю «BMW» допустив зіткнення з автобусом маршруту 123а, який стояв на зупинці. В результаті аварії постраждали шестеро осіб – чотири пасажири автобусу віком від 20 до 56 років, та двоє пасажирів іномарки. Лікарі констатували у потерпілих незначні ушкодження та травми середньої тяжкості.
Працівники слідчо-оперативної групи встановлюють усі обставини ДТП. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області.
Аварія трапилася у четвер, 27 вересня, о 08:24.
46-річний водій автомобілю «BMW» допустив зіткнення з автобусом маршруту 123а, який стояв на зупинці. В результаті аварії постраждали шестеро осіб – чотири пасажири автобусу віком від 20 до 56 років, та двоє пасажирів іномарки. Лікарі констатували у потерпілих незначні ушкодження та травми середньої тяжкості.
Працівники слідчо-оперативної групи встановлюють усі обставини ДТП. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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