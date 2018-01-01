BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО

У Харкові на вулиці Достоєвського легковик BMW зіткнувся з маршрутним таксі.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області.Аварія трапилася у четвер, 27 вересня, о 08:24.46-річний водій автомобілю «BMW» допустив зіткнення з автобусом маршруту 123а, який стояв на зупинці. В результаті аварії постраждали шестеро осіб – чотири пасажири автобусу віком від 20 до 56 років, та двоє пасажирів іномарки. Лікарі констатували у потерпілих незначні ушкодження та травми середньої тяжкості.Працівники слідчо-оперативної групи встановлюють усі обставини ДТП. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.