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BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО

BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО
У Харкові на вулиці Достоєвського легковик BMW зіткнувся з маршрутним таксі.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Харківській області.

Аварія трапилася у четвер, 27 вересня, о 08:24.

46-річний водій автомобілю «BMW» допустив зіткнення з автобусом маршруту 123а, який стояв на зупинці. В результаті аварії постраждали шестеро осіб – чотири пасажири автобусу віком від 20 до 56 років, та двоє пасажирів іномарки. Лікарі констатували у потерпілих незначні ушкодження та травми середньої тяжкості.

Працівники слідчо-оперативної групи встановлюють усі обставини ДТП. Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО
BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО
BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО
BMW влетів у маршрутку: постраждали 6 людей. ФОТО



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Теги: аварія, ДТП
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