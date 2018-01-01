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«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*

«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*
У другому будинку ЖК «Юпітер», що у селі Липини під Луцьком, продають двокімнатну квартиру площею майже 80 квадратів. При цьому забудовник – компанія «Інвестор» – дає можливість покупцеві не відразу виплачувати за квартиру усю вартість.

Другу чергу планують здати через півроку. У будинку – 5 поверхів. Двокімнатна квартира знаходиться на на 4-му поверсі. Її площа – 79,1 кв. м. Вартість – 985 тис. грн.

Будівельна компанія «Інвестор» пропонує покупцям вигідні умови відтермінування: перший внесок – 50%, іншу частину суми клієнт може виплатити до кінця 2018-го.
«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*

У квартирі затишно. Є місце для величезного ліжка у спальні, сучасного дивана у вітальні, комодів, торшерів і стильних гардин. А ще – для десятків милих дрібниць, які зроблять проживання максимально комфортним.

Щоранку тут можна зустрічати сонце - за чашкою кави на кухні чи у вітальні з заскленою лоджією: вікна виходять на схід. А ловити останні промені вечорами майбутні власники квартири будуть у спальні, яка дивиться вікнами на захід.
«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*

Щодо планування – все просто. Просторо і просто. Великий коридор – місця достатньо, аби поставити шафу-купе і вмістити туди добру частину гардеробу.

Кухня – 15,62 кв. м. Площа вітальні – 18,37 кв. м, з неї – вихід на лоджію площею 5,22 кв. м. Загальна площа спальні – 18,13 кв. м. Санвузол роздільний: площа туалетної кімнати 2,26 кв. м, ванної – 4,72.
«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*

Готовий варіант квартири від забудовника передбачає чистову стяжку, штукатурку і теплу підлогу у кухні та санвузлах. Встановлені розетки та вимикачі світла. Встановлений та підлючений до газу економний котел.

У дворі «Юпітера» вже росте зелена травичка і туї, облаштований дитячий майданчик. До речі, територія комплексу огороджена, потрапити у двір можна лише через один вхід, який контролюється охоронцем.
«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*
«Інвестор» продає 2-кімнатну квартиру під Луцьком. ФОТО*

Щоб стати власником квартир у цьому житловому комплексі, звертайтесь у відділ продажу за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в.

Сайт: www.investor.lutsk.ua

E-mail: [email protected]

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Інвестор
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