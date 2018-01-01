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На Волині для надання допомоги постраждалим від насильства створять мобільні бригади

На Волині для надання допомоги постраждалим від насильства створять мобільні бригади
На Волині створять спеціальні бригади психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.

Районні державні адміністрації зобов'язали забезпечити утворення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства. Окрім того, РДА мають передбачити кошти у місцевих бюджетах на функціонування мобільних бригад.

Міським головам, головам органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад також рекомендували відповідно до потреб утворити мобільні бригади.

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Теги: насильство, мобільні бригади, Волинь
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