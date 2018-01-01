На Волині для надання допомоги постраждалим від насильства створять мобільні бригади





Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА Олександра Савченка.



Районні державні адміністрації зобов'язали забезпечити утворення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства. Окрім того, РДА мають передбачити кошти у місцевих бюджетах на функціонування мобільних бригад.



Міським головам, головам органів місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад також рекомендували відповідно до потреб утворити мобільні бригади.



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