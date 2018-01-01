У Луцьку демонтували бетонні клумби, які перешкоджали проїзду
Сьогодні, 10:23
У Луцьку муніципали демонтували незаконні паркани в різних районах міста.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Так, на проспектах Грушевського, 4 та 25, а також Соборності, 35а муніципали демонтували три дерев’яних та один металевий паркани. Окрім того, вони очистили територію загального користування від огорож на вулиці 8-го Березня, 26.
Разом з тим, працівники департаменту розгородили проїзд проспектом Відродження, 18. Тут місцеві мешканці незаконно встановили обмежувачі руху у вигляді бетонних клумб.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Так, на проспектах Грушевського, 4 та 25, а також Соборності, 35а муніципали демонтували три дерев’яних та один металевий паркани. Окрім того, вони очистили територію загального користування від огорож на вулиці 8-го Березня, 26.
Разом з тим, працівники департаменту розгородили проїзд проспектом Відродження, 18. Тут місцеві мешканці незаконно встановили обмежувачі руху у вигляді бетонних клумб.
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Коментарі 1
а гілля після буревію в центрі міста слабо прибрати?
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