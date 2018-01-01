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У Луцьку Mercedes збив велосипедиста

У Луцьку Mercedes збив велосипедиста
У Луцьку в ДТП постраждав велосипедист.

Інцидент трапився 27 вересня на вулиці Конякіна в обласному центрі. Автомобіль «Mercedes Е220» збив велосипедиста - інформує ГУНП у Волинській області.

За кермом легковика перебував 52-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 58-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину.

Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.

А фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.



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Теги: аварія, Луцьк
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