У Луцьку Mercedes збив велосипедиста





Інцидент трапився 27 вересня на вулиці Конякіна в обласному центрі. Автомобіль «Mercedes Е220» збив велосипедиста - інформує ГУНП у Волинській області.



За кермом легковика перебував 52-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 58-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину.



Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.



А фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.







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