У Луцьку Mercedes збив велосипедиста
Сьогодні, 10:43
У Луцьку в ДТП постраждав велосипедист.
Інцидент трапився 27 вересня на вулиці Конякіна в обласному центрі. Автомобіль «Mercedes Е220» збив велосипедиста - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 52-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 58-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.
А фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Інцидент трапився 27 вересня на вулиці Конякіна в обласному центрі. Автомобіль «Mercedes Е220» збив велосипедиста - інформує ГУНП у Волинській області.
За кермом легковика перебував 52-річний лучанин. Водій допустив наїзд на велосипедиста, 58-річного місцевого жителя, котрий перетинав проїжджу частину.
Внаслідок автопригоди велосипедист отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.
А фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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