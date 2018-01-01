Кір на Волині: найбільше хворіють діти до 14 років
Сьогодні, 11:01
У Нововолинську місцеві мешканці продовжують хворіти на кір.
Про це інформує Нововолинська центральна міська лікарня.
Так, в період з 10 по 26 вересня захворіло 7 дітей навчальних закладів. Всього в місті станом на 27 вересня зареєстрували 71 випадок кору. Серед хворих:
діти 0-1 рік – 4;
діти 1-4 роки – 14;
діти 5-9 років – 22;
діти 10-14 років – 14;
діти 15-17 років – 0.
дорослі – 17 (1 медсестра інфекційного відділення НЦМЛ, 1 медсестра дитячого відділення, 1 вчитель ЗОШ №5).
Лабораторно підтверджені 8 випадків. Найбільш ураженою групою є діти віком до 14 років (76% від усіх захворілих) та дорослі (24% від усіх захворілих). Не реєструється захворюваність у віковій категорії – 15-17 років.
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Про це інформує Нововолинська центральна міська лікарня.
Так, в період з 10 по 26 вересня захворіло 7 дітей навчальних закладів. Всього в місті станом на 27 вересня зареєстрували 71 випадок кору. Серед хворих:
діти 0-1 рік – 4;
діти 1-4 роки – 14;
діти 5-9 років – 22;
діти 10-14 років – 14;
діти 15-17 років – 0.
дорослі – 17 (1 медсестра інфекційного відділення НЦМЛ, 1 медсестра дитячого відділення, 1 вчитель ЗОШ №5).
Лабораторно підтверджені 8 випадків. Найбільш ураженою групою є діти віком до 14 років (76% від усіх захворілих) та дорослі (24% від усіх захворілих). Не реєструється захворюваність у віковій категорії – 15-17 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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