Кір на Волині: найбільше хворіють діти до 14 років

У Нововолинську місцеві мешканці продовжують хворіти на кір.Про це інформує Нововолинська центральна міська лікарня.Так, в період з 10 по 26 вересня захворіло 7 дітей навчальних закладів. Всього в місті станом на 27 вересня зареєстрували 71 випадок кору. Серед хворих:діти 0-1 рік – 4;діти 1-4 роки – 14;діти 5-9 років – 22;діти 10-14 років – 14;діти 15-17 років – 0.дорослі – 17 (1 медсестра інфекційного відділення НЦМЛ, 1 медсестра дитячого відділення, 1 вчитель ЗОШ №5).Лабораторно підтверджені 8 випадків. Найбільш ураженою групою є діти віком до 14 років (76% від усіх захворілих) та дорослі (24% від усіх захворілих). Не реєструється захворюваність у віковій категорії – 15-17 років.