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Кір на Волині: найбільше хворіють діти до 14 років

Кір на Волині: найбільше хворіють діти до 14 років
У Нововолинську місцеві мешканці продовжують хворіти на кір.

Про це інформує Нововолинська центральна міська лікарня.

Так, в період з 10 по 26 вересня захворіло 7 дітей навчальних закладів. Всього в місті станом на 27 вересня зареєстрували 71 випадок кору. Серед хворих:

діти 0-1 рік – 4;
діти 1-4 роки – 14;
діти 5-9 років – 22;
діти 10-14 років – 14;
діти 15-17 років – 0.
дорослі – 17 (1 медсестра інфекційного відділення НЦМЛ, 1 медсестра дитячого відділення, 1 вчитель ЗОШ №5).

Лабораторно підтверджені 8 випадків. Найбільш ураженою групою є діти віком до 14 років (76% від усіх захворілих) та дорослі (24% від усіх захворілих). Не реєструється захворюваність у віковій категорії – 15-17 років.

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Теги: кір, Волинь, хвороба
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