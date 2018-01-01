Директорка Луцького зоопарку зворушливо привітала сина з 15-річчям. ФОТО

Людмила Денисенко зворушливо привітала свого сина Станіслава з Днем народження.



Привітання вона опублікувала на своїй сторінці у Facebook.



"Мій найрідніший Синуля! Вітаю тебе з 15-ти річчям! Доброї долі, досягнення всіх мрій,люблячої родини,вірних друзів і, Дякую ,що обрав мамою саме мене. Люблю безмежно", - йдеться у дописі.





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