Волинським медикам куплять понад два десятки автівок
Сьогодні, 11:55
На Волині придбають 23 легковики для перевезення медичного персоналу, лікарських засобів та медичного обладнання.
Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Автівки повинні мати чотири чи п'ять дверей, тип кузова - седан, бензинові двигуни, відповідати стандарту не менше Євро 5, мати бортові комп’ютери, антиблокувальні системи гальм, кондиціонери тощо.
Окрім того, на легковиках будуть наліпки "Медична допомога".
На придбання автомобілів планують витратити 8 648 882 гривні.
Доставити їх мають до 20 грудня 2018 року.
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Відповідний тендер оголосили на ProZorro.
Автівки повинні мати чотири чи п'ять дверей, тип кузова - седан, бензинові двигуни, відповідати стандарту не менше Євро 5, мати бортові комп’ютери, антиблокувальні системи гальм, кондиціонери тощо.
Окрім того, на легковиках будуть наліпки "Медична допомога".
На придбання автомобілів планують витратити 8 648 882 гривні.
Доставити їх мають до 20 грудня 2018 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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