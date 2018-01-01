Волинським медикам куплять понад два десятки автівок





Відповідний тендер оголосили на ProZorro.



Автівки повинні мати чотири чи п'ять дверей, тип кузова - седан, бензинові двигуни, відповідати стандарту не менше Євро 5, мати бортові комп’ютери, антиблокувальні системи гальм, кондиціонери тощо.



Окрім того, на легковиках будуть наліпки "Медична допомога".



На придбання автомобілів планують витратити 8 648 882 гривні.



Доставити їх мають до 20 грудня 2018 року.

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