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Волинським медикам куплять понад два десятки автівок

Волинським медикам куплять понад два десятки автівок
На Волині придбають 23 легковики для перевезення медичного персоналу, лікарських засобів та медичного обладнання.

Відповідний тендер оголосили на ProZorro.

Автівки повинні мати чотири чи п'ять дверей, тип кузова - седан, бензинові двигуни, відповідати стандарту не менше Євро 5, мати бортові комп’ютери, антиблокувальні системи гальм, кондиціонери тощо.

Окрім того, на легковиках будуть наліпки "Медична допомога".

На придбання автомобілів планують витратити 8 648 882 гривні.

Доставити їх мають до 20 грудня 2018 року.

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Теги: медицина, Волинь
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