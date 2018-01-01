У Херсоні чоловік побив та пограбував жінку в церкві
Сьогодні, 12:16
В Херсоні затримали чоловіка, який в церкві пограбував жінку.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Херсонській області.
В поліцію звернулася 61-річна жінка. Вона розповіла, що була в церкві, коли туди зайшов чоловік, почав її бити, відібрав 30 гривень і втік. Потерпіла запам’ятала його прикмети і повідомила поліцейським.
В поліції встановили особу зловмисника, яким виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини. Попередньо встановлено, що на час скоєння грабежу чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі.
Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Херсонській області.
В поліцію звернулася 61-річна жінка. Вона розповіла, що була в церкві, коли туди зайшов чоловік, почав її бити, відібрав 30 гривень і втік. Потерпіла запам’ятала його прикмети і повідомила поліцейським.
В поліції встановили особу зловмисника, яким виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини. Попередньо встановлено, що на час скоєння грабежу чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі.
Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Ніна Матвієнко приїде на Волинь
Сьогодні, 12:36
Мешканці села на Волині сидітимуть без води
Сьогодні, 12:29
У Херсоні чоловік побив та пограбував жінку в церкві
Сьогодні, 12:16
У волинських бізнесменів, які продають алкоголь і цигарки, знайшли понад 300 порушень
Сьогодні, 12:06
У центрі Луцька медики безкоштовно обстежують людей
Сьогодні, 11:55