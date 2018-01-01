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У Херсоні чоловік побив та пограбував жінку в церкві

У Херсоні чоловік побив та пограбував жінку в церкві
В Херсоні затримали чоловіка, який в церкві пограбував жінку.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Херсонській області.

В поліцію звернулася 61-річна жінка. Вона розповіла, що була в церкві, коли туди зайшов чоловік, почав її бити, відібрав 30 гривень і втік. Потерпіла запам’ятала його прикмети і повідомила поліцейським.

В поліції встановили особу зловмисника, яким виявився 46-річний місцевий житель, неодноразово судимий за майнові злочини. Попередньо встановлено, що на час скоєння грабежу чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Наразі він знаходиться у слідчому ізоляторі.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України «Грабіж» (карається позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років).


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Теги: грабіж, церква
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